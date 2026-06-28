El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista presenta las Memorias del Año Rotario 2025-2026

El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista celebró el cierre de su Año Rotario 2025-2026 con la presentación oficial de las Memorias de Gestión.

La actividad estuvo encabezada por su presidenta, Rita Soriano, y de la gobernadora del Distrito 4060, Olga Acosta Sena, y del gobernador distrital electo, Osvaldo Holguín, quienes acompañaron este importante momento para la vida del club.

La ceremonia reunió además a pasados gobernadores distritales, presidentes y representantes de clubes rotarios hermanos, socios, invitados especiales, autoridades, representantes de instituciones aliadas y familiares del Dr. Manuel de Jesús Goico Castro, primer presidente del Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, cuya trayectoria de servicio inspiró uno de los momentos más trascendentales de la noche.

Durante la presentación de las memorias se destacaron los principales logros alcanzados durante el período 2025-2026, reflejando un año de intenso trabajo en las áreas de servicio comunitario, fortalecimiento de la membresía, imagen pública, Fundación Rotaria, desarrollo de la juventud, educación, salud, medio ambiente y alianzas estratégicas.

Entre los proyectos de mayor impacto fue presentado el avance de la Subvención Global "Hilos de Esperanza: Cosiendo un Nuevo Comienzo", desarrollada en alianza con INFOTEP y la Parroquia Santa Margarita María de Alacoque, iniciativa destinada a ofrecer capacitación técnica y oportunidades de desarrollo económico a mujeres en condición de vulnerabilidad.

Premio a la Excelencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/2--lenin-francisco-recibe-el-premio-dr-manuel-de-jesus-goico-castro--amarilys-duran-rita-soriano-veronica-sencion-y-juarys-francisco-95ce322e.jpg Lenin Francisco recibe el premio Dr. Manuel de Jesus Goico Castro. Amarilys Duran, Rita Soriano, Veronica Sencion y Juarys Francisco. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia fue la instauración del Premio a la Excelencia Rotaria Dr. Manuel de Jesús Goico Castro, reconocimiento creado por el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista con el propósito de distinguir a los socios que, mediante su:

Liderazgo

Integridad

compañerismo

Compromiso

Vocación de servicio

En su primera edición, el galardón fue conferido al pasado presidente Lenin Francisco Hiraldo, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria rotaria, su liderazgo ejemplar, su permanente disposición al servicio y sus valiosos aportes al fortalecimiento del Club Rotario Santo Domingo Bella Vista y del Distrito 4060.

Su legado constituye un referente para las nuevas generaciones de rotarios y un ejemplo del ideal rotario de "Dar de Sí Antes de Pensar en Sí".

Durante su intervención, la presidenta Rita Soriano expresó que las memorias representan el esfuerzo colectivo de una Junta Directiva comprometida y de una membresía que trabajó unida para convertir cada desafío en una oportunidad de servir.

Estas memorias son el reflejo de un año de trabajo, compromiso y unidad, afirmó Soriano.

Cada proyecto realizado demuestra que, cuando servimos con pasión y propósito, logramos transformar vidas y fortalecer nuestras comunidades. Agradecemos profundamente a nuestra Junta Directiva, a nuestros socios, a nuestros aliados estratégicos y a las autoridades rotarias que nos acompañaron y respaldaron durante todo este año."

La presidenta destacó además que la creación del Premio a la Excelencia Rotaria Dr. Manuel de Jesús Goico Castro busca convertirse en una tradición institucional que reconozca a aquellos rotarios cuya trayectoria inspire a las futuras generaciones a vivir los valores de Rotary con integridad, liderazgo y espíritu de servicio.

La presencia de la gobernadora distrital Olga Acosta Sena y del gobernador electo Osvaldo Holguín, junto a distinguidos líderes rotarios del Distrito 4060, otorgó un especial realce a la ceremonia, reafirmando el espíritu de unidad y compañerismo que caracteriza a Rotary.

Con este acto, el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista concluye un año de importantes realizaciones, reafirmando su compromiso con el servicio humanitario, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de proyectos sostenibles que impacten positivamente a la sociedad dominicana, bajo el lema de la gestión "Unidos para hacer el Bien".