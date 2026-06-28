Ayuntamiento de Moca reconoce a Rafael Núñez por sus aportes al periodismo y a la investigación

El alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, entrega un reconocimiento al periodista y escritor **Rafael Núñez** por sus aportes al periodismo nacional y a la investigación histórica, durante un acto celebrado en el Centro Cultural Juan María Contín. ( FOTO: FUENTE EXTERNA. )

El Ayuntamiento de Moca otorgó un reconocimiento al periodista y escritor Rafael Núñez, por sus aportes al periodismo nacional y a la investigación histórica.

Esta distinción le fue entregada a Núñez por el alcalde de dicha localidad, doctor Miguel Guarocuya Cabral, quien invitó al periodista a presentar su más reciente obra titulada "Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones", lanzada en abril del presente año en Santo Domingo.

La proclama del Ayuntamiento de Moca establece registrar y difundir este reconocimiento en las crónicas de la municipalidad como testimonio de la admiración y respeto de la comunidad mocana hacia el trabajo del periodista y escritor.

Esta actividad se realizó el viernes 26 de junio de 2026 en el Centro Cultural Juan María Contín, espacio donde el periodista fue sorprendido con el reconocimiento, tras compartir detalles de su más reciente obra "Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones".

Aporte de Núñez a la identidad nacional

Previo a la entrega del reconocimiento al periodista y escritor, en las palabras de bienvenida el alcalde de Moca, el doctor Cabral resaltó la trayectoria de Núñez y valoró su reciente obra.

"Somos testigos de la entrega de una pieza clave para el rompecabezas de nuestra identidad nacional. El libro que hoy nos convoca, "Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones", aborda un tema de una actualidad notoria y de profundos ribetes historiográficos. En estas páginas, el autor se sumerge en el complejo tejido del colonialismo europeo en la isla de La Española para explicarnos cómo, en un mismo territorio, germinaron dos realidades diametralmente opuestas", destacó Cabral.

Detalles de la obra

En tanto que Rafael Núñez, durante su discurso, agradeció las atenciones de las autoridades del Ayuntamiento, de manera especial al alcalde y su personal, y procedió a destacar que en su nuevo libro se detalla el origen de la disolución del vínculo entre República Dominicana y Haití, tocando aspectos como el impacto de las situaciones haitianas en la región y las marcadas diferencias de ambas culturas.

Manifestó que la obra surge como una respuesta académica e investigativa frente a las constantes críticas internacionales que de manera recurrente intentan calificar a la República Dominicana como una nación racista y xenófoba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-105459-am-ec0e62e9.jpeg El alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, entrega un reconocimiento al periodista y escritor Rafael Núñez. quien estuvo acompañado por su esposa, Esmelda Ovalles; sus hijas, Ashley y Miranda, así como otros familiares, durante el acto celebrado en el Centro Cultural Juan María Contín. (SUMINISTRADA)

"Precisamente, motivado por desmitificar estas narrativas y aportar claridad contextual, me sumergí en una profunda investigación documental cuyos resultados quedan plasmados en las páginas de este nuevo volumen", reseñó el periodista.

"Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones" aborda de manera rigurosa las raíces de la identidad nacional y los procesos históricos, políticos y sociales que marcaron la evolución y diferenciación de las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo.

Con este nuevo libro, suman 6 las obras escritas por el periodista y escritor, añadiéndose a los anteriores títulos: "Figueroa Agosto: el poder del narco", "Periodismo, política y reflexiones", "Tramas ocultas de una campaña electoral", "Retratos de la historia" y "Nueva retórica: nuevos códigos, nueva sociedad".

Los asistentes ponderaron el texto como un valioso aporte a la historiografía contemporánea y a la defensa de la soberanía e identidad dominicana.

La ceremonia de presentación fue transmitida en vivo de manera íntegra a través de las frecuencias de la emisora comunitaria Moca FM, permitiendo que miles de oyentes en toda la región del Cibao y las plataformas digitales fueran partícipes del encuentro cultural.

Al cierre del acto el autor, quien estuvo acompañado de su esposa Esmelda Ovalles, sus hijas Ashley y Miranda, así como de otros familiares y allegados, compartió con los presentes, firmó ejemplares de la obra y agradeció el respaldo y la hospitalidad del pueblo de Moca hacia las iniciativas que promueven el pensamiento crítico y la educación patriótica.