Planeta Azul Bebidas siembra 1,200 árboles en la cuenca del río Haina

Nidia Beato, Lucía Díaz, José García, Lissa Álvarez y Nathalie Pérez en la jornada de reforestación de Planeta Azul Bebidas. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol, que se conmemora cada 28 de junio, Planeta Azul Bebidas realizó una jornada de reforestación junto a sus colaboradores y familiares, reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental.

La actividad fue desarrollada en alianza con Fondo Agua Santo Domingo en la parte alta de la cuenca del río Haina, una zona estratégica para la conservación de los recursos hídricos que abastecen al Gran Santo Domingo.

Durante la jornada, decenas de voluntarios participaron en la siembra de diferentes especies, entre ellas naranja, cacao y cedro, contribuyendo a la restauración de ecosistemas clave para la protección del agua y la biodiversidad.

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Cultura de sostenibilidad

Más allá de la siembra de árboles, la iniciativa representó una oportunidad para fortalecer la cultura de sostenibilidad de la organización e involucrar a las familias de los colaboradores en acciones concretas de impacto ambiental.

"Hoy no estamos simplemente sembrando árboles. Estamos contribuyendo a la protección del agua, a la recuperación de ecosistemas y al bienestar de las futuras generaciones. Como empresa comprometida con el cuidado de este recurso esencial, entendemos que proteger los bosques y las cuencas es también proteger el agua que nos conecta con nuestro propósito", expresó Carlos Romero, CEO gerente general de Planeta Azul Bebidas.

Romero destacó además los avances alcanzados a través de la alianza con Fondo Agua Santo Domingo, gracias a la cual la empresa ha logrado sembrar más de 23,700 árboles nativos y endémicos, reforestar 22.4 hectáreas y contribuir a la captura estimada de más de 562 toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalente a las emisiones anuales generadas por aproximadamente 119 vehículos.

También valoró el rol que han desempeñado los colaboradores en la consolidación de una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad, señalando que más de 724 horas de voluntariado han sido dedicadas a iniciativas ambientales impulsadas por la empresa.

"Me llena de satisfacción ver la participación de las familias en esta jornada, porque la sostenibilidad se fortalece cuando la vivimos y la compartimos en nuestros hogares. El ejemplo que damos hoy tiene el poder de inspirar a las próximas generaciones", agregó.

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Por su parte, Patricia Abreu, directora ejecutiva de Fondo Agua Santo Domingo, destacó la importancia de continuar impulsando acciones colectivas orientadas a la conservación y restauración de los ecosistemas que abastecen de agua al Gran Santo Domingo, contribuyendo así a garantizar agua en cantidad, calidad y oportunidad para más de cuatro millones de personas que residen en la ciudad y se benefician de este recurso.

La jornada forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Planeta Azul Bebidas, orientada a promover una gestión responsable del agua, la protección de los ecosistemas y la participación de sus colaboradores en iniciativas que generen valor ambiental y social.

Con acciones como esta, la empresa continúa fortaleciendo su propósito de contribuir al bienestar de las comunidades y al cuidado de los recursos naturales, convencida de que cada árbol cuenta, cada acción suma y cada persona puede convertirse en agente de cambio para construir un mejor futuro.