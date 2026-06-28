El Ministerio de la Juventud inaugura los Juegos de Verano 2026

La apertura oficial tuvo lugar en el Malecón Deportivo y estuvo encabezada por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quienes participaron en el acto protocolar y dieron inicio a las competencias deportivas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Juventud dejó inaugurados los Juegos de Verano 2026, una iniciativa que reúne a cientos de jóvenes en una jornada deportiva y recreativa orientada a fortalecer la integración, promover estilos de vida saludables y fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

La apertura oficial tuvo lugar en el Malecón Deportivo y estuvo encabezada por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quienes participaron en el acto protocolar y dieron inicio a las competencias deportivas.

Durante su discurso central, el ministro Carlos Valdez destacó que estos juegos representan un espacio para que la juventud dominicana fortalezca sus talentos, construya relaciones positivas y encuentre en el deporte una herramienta para su desarrollo integral.

"Los Juegos de Verano son una muestra del compromiso del Ministerio de la Juventud con la creación de oportunidades que contribuyan al crecimiento físico, emocional y social de nuestros jóvenes, promoviendo espacios seguros de convivencia y sana recreación", expresó el funcionario.

Los Juegos de Verano 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-27-at-25736-pm-ec8b3c1e.jpeg Las autoridades realizaron el saque de honor que dio inicio a las competencias de baloncesto, voleibol y fútbol, además de diversas actividades recreativas e integradoras desarrolladas durante toda la jornada. (FUENTE EXTERNA)

La alcaldesa Carolina Mejía valoró la importancia de impulsar iniciativas que incentiven la participación juvenil y el aprovechamiento positivo de los espacios públicos mediante actividades deportivas y recreativas.

Tras la declaratoria oficial de apertura, las autoridades realizaron el saque de honor que dio inicio a las competencias de:

Baloncesto

Voleibol

Fútbol

Además de diversas actividades recreativas e integradoras desarrolladas durante toda la jornada.

Los Juegos de Verano 2026 forman parte de las acciones que impulsa el Ministerio de la Juventud para promover el bienestar integral de la juventud dominicana, fortaleciendo la participación comunitaria y fomentando hábitos saludables a través del deporte.

La jornada concluirá con la premiación de los equipos y atletas más destacados, reconociendo su esfuerzo, dedicación y espíritu deportivo.