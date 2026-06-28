Wegovy abre sus puertas en República Dominicana

Novo Nordisk celebró la llegada de Wegovy a República Dominicana, un tratamiento basado en semaglutida 2.4 mg para el manejo crónico del peso en personas adultas con obesidad o sobrepeso con comorbilidades.

Wegovy representa una nueva generación de tratamientos que han demostrado en estudios clínicos pérdidas de peso clínicamente relevantes y sostenidas, con una proporción significativa proveniente de masa grasa.

La evidencia también ha mostrado beneficios en parámetros metabólicos y un 20% de reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores, con cambios observables desde las primeras 4 semanas de uso del tratamiento, dentro de un abordaje médico integral.

"Hoy contamos con evidencia que nos permite abordar la obesidad desde una perspectiva más integral, entendiendo no solo la reducción de peso, sino también la calidad de esa pérdida y su impacto en la salud metabólica y cardiovascular. Este conocimiento es fundamental para acompañar mejor a los pacientes en el largo plazo", explicó Dolores Mejía, médico especialista en endocrinología.

La obesidad se ha consolidado como una de las enfermedades crónicas más prevalentes y complejas de nuestro tiempo, y representa uno de los principales desafíos para los sistemas de salud en República Dominicana y la región.

Lejos de ser únicamente una cuestión de hábitos o fuerza de voluntad, hoy la evidencia científica la reconoce como una condición multifactorial, con bases biológicas claras y profundas implicaciones para la salud pública.

En República Dominicana, el 68% de la población adulta tiene un IMC elevado y de estas un 32% vive con obesidad, una realidad que se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras condiciones que impactan de manera significativa la calidad y esperanza de vida.

Cambiar la conversación sobre obesidad

Durante décadas, la obesidad ha sido abordada desde una mirada reduccionista, centrada casi exclusivamente en cambios en el estilo de vida. Sin embargo, el avance del conocimiento médico ha demostrado que existen mecanismos hormonales, metabólicos y neurológicos que influyen en el apetito, la saciedad y la regulación del peso corporal.

Reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y compleja ha permitido ampliar las alternativas terapéuticas disponibles para los profesionales de la salud y acompañar mejor a las personas que viven con esta condición a lo largo del tiempo.

Hablar de obesidad implica ir más allá de estereotipos y simplificaciones. Requiere reconocerla como una enfermedad crónica, compleja y con un impacto profundo en la salud de las personas y en los sistemas sanitarios, dijo Juan Carlos Mercedes, Gerente General de Novo Nordisk Centroamérica y El Caribe.

"Como compañía, nuestro compromiso es contribuir con ciencia, educación y un enfoque de largo plazo que ayude a cambiar esta conversación", señaló.

Evidencia científica que aporta nuevas herramientas al manejo de la obesidad

En los últimos años, la investigación clínica ha generado evidencia sólida en torno a tratamientos que actúan sobre los mecanismos biológicos que regulan el peso corporal. Wegovy® (semaglutida 2.4 mg), utilizada en el manejo crónico del peso en personas adultas con obesidad o con sobrepeso asociado a comorbilidades, forma parte de este avance científico.

Los estudios clínicos han mostrado reducciones de peso clínicamente relevantes y sostenidas, asociadas a mejoras en parámetros metabólicos y funcionales.

Más allá del peso: obesidad y riesgo cardiovascular

La obesidad está estrechamente relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte a nivel global.

En este contexto, la evidencia científica ha permitido avanzar hacia una comprensión más integral de la relación entre obesidad, metabolismo y salud cardiovascular.

Una conversación más empática

Más allá de los datos clínicos, vivir con obesidad implica también una carga emocional y social significativa. El estigma, la discriminación y la autoexigencia forman parte de la experiencia cotidiana de muchas personas, y pueden convertirse en barreras adicionales para el acceso al cuidado de la salud.

En este contexto, Vive Ligero, la campaña regional impulsada por Novo Nordisk, busca promover una conversación más empática, informada y libre de estigmas sobre la obesidad.

La iniciativa invita a comprender esta enfermedad desde una mirada más humana, poniendo en el centro a las personas y reconociendo que el manejo de la obesidad va mucho más allá del número en la balanza.

Acompañamiento a los pacientes

Como parte de un abordaje integral de la obesidad, Novo Nordisk impulsa Novo te cuida, su programa de apoyo a pacientes que busca acompañar a las personas a lo largo de su tratamiento, más allá de la prescripción médica.

A través de la plataforma www.novotecuida.com, los pacientes pueden acceder a información confiable y recursos gratuitos que incluyen educación en salud, orientación nutricional y apoyo emocional, brindados por personal capacitado. El programa también contempla opciones de apoyo al acceso al tratamiento, cuyo componente de descuento puede variar según la farmacia donde se adquiera el medicamento.

Un desafío compartido

La obesidad representa uno de los mayores retos sanitarios de la actualidad y requiere la colaboración de sistemas de salud, profesionales médicos, sociedades científicas, empresas y comunidades. Cambiar la forma en que se comprende y se aborda esta enfermedad es un paso esencial para mejorar la calidad de vida de millones de personas.