Asodircom realiza primer encuentro "Trend Talks" sobre tendencias en comunicación

Onoris Metz, Pamela Rodríguez, Alf Alvarez, Gloria Zacarias, Ivanna Read y Jonathan Abreu posan en el encuentro de Asodircom. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom) realizó la primera edición de Trend Talks, un encuentro dirigido a sus socios para abordar tendencias que inciden en la comunicación corporativa y la gestión de marcas.

La actividad se llevó a cabo en Certeza Academy y contó con la participación de Alf Álvarez, fundador y CCO de Hey Marcas, quien presentó el Trend & Innovation Report 2026, un análisis sobre cambios culturales y tecnológicos que impactan la relación entre las organizaciones y sus audiencias.

Durante la apertura, la presidenta de Asodircom, Gloria Zacarías, señaló que la iniciativa forma parte de las acciones de la entidad para promover la actualización profesional de los directores de comunicación y fortalecer su rol dentro de las organizaciones.

En su exposición, Álvarez abordó temas como la evolución del consumo digital, el cambio en las dinámicas de las redes sociales y el crecimiento de los canales privados de comunicación. Explicó que entre el 70 % y el 80 % del contenido que actualmente se comparte en internet circula a través de plataformas como WhatsApp, Telegram y los mensajes directos.

También planteó que, en un entorno con una creciente producción de contenido generado por inteligencia artificial, las organizaciones enfrentan el reto de desarrollar narrativas e identidad propias para fortalecer la relación con sus públicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/1--foto-principal-onoris-metz-pamela-rodriguez-alf-alvarez-gloria-zacarias-ivanna-read-y-jonath-44622dad.jpg Berenice Méndez, Vielka Guzmán, Gloria Zacarias y Christy Luciano.

El encuentro incluyó un espacio de intercambio entre los asistentes, como parte de la agenda de actividades que Asodircom desarrolla para fomentar la actualización profesional y el intercambio de experiencias entre sus miembros.

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