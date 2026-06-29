El Voluntariado Banreservas inaugura su campamento de verano "Sembrando valores"

Patricia Bisonó, Carmen Alicia Quijano de Aguilera y Ruth Rosario durante el inicio del campamento de verano "Sembrando valores". ( FUENTE EXTERNA )

El Voluntariado Banreservas dio inicio a una nueva edición de su tradicional campamento de verano, que este año se desarrolla de manera simultánea en Santo Domingo y Santiago bajo el nombre "Sembrando valores", una propuesta orientada a fortalecer la formación integral de los participantes mediante experiencias de aprendizaje, recreación y creatividad.

Con una participación récord de más de 1,300 hijos de colaboradores de la familia Reservas, con edades entre 5 y 12 años, el campamento se consolida como una de las principales iniciativas de integración familiar de la institución.

Durante tres semanas, los niños disfrutarán de una experiencia enriquecedora a través de clases, talleres y dinámicas diseñadas para fortalecer valores, desarrollar habilidades y fomentar la sana convivencia.

La doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, destacó que "sembrar valores en nuestros niños es sembrar un mejor futuro. Esperamos que este campamento les permita aprender, descubrir nuevas habilidades y disfrutar unas vacaciones inolvidables".

Cada semana se recibirán grupos de niños de distintas edades. Los lunes marcarán el inicio de cada jornada, mientras que los viernes se realizará una clausura especial con actividades recreativas, brindis y degustaciones para celebrar la participación de todos los asistentes.

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El programa

El campamento se desarrollará en horario matutino hasta las 3:00 de la tarde, de forma simultánea en los clubes Banreservas de Santo Domingo y Santiago.

El programa incluye clases de bisutería, manualidades, cine, etiqueta y protocolo, así como charlas de psicología, talleres de primeros auxilios y sesiones sobre ahorro de energía, ahorro infantil y educación vial.

Además, los participantes disfrutarán de cuentacuentos, clases de baile, teatro infantil, un Eco Rally, actividades de educación ambiental y espacios de recreación deportiva, en una agenda concebida para estimular el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo.

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