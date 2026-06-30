Ágora celebra la quinta edición de la Exposición Nacional de Bonsái

El embajador de Japón en RD, Hayakawa Osamu, y Roberto Sandro Rivera, presidente del Club Bonsái Nativo, durante la exposición. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso de seguir ofreciendo experiencias culturales y educativas para toda la familia, la Embajada de Japón, el Club Bonsái Nativo y Ágora Santo Domingo realizaron del 25 al 28 de junio, en el primer nivel del centro comercial, la Quinta Exposición Nacional de Bonsái.

El evento reunió a destacados exponentes de distintas provincias del país y permitió a los visitantes apreciar la belleza y la filosofía detrás de este arte milenario.

Durante los cuatro días de exposición, los asistentes disfrutaron de 54 bonsáis de diversas especies de árboles nativos, endémicos e introducidos al país, presentados por expositores provenientes de diferentes provincias.

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Asimismo, participaron en un programa de conferencias y talleres sobre técnicas para el cultivo del bonsái, caligrafía japonesa, origami y moda japonesa, desarrollados en horarios matutinos y vespertinos.

Como parte de la agenda, también se llevaron a cabo actividades orientadas a sensibilizar a los visitantes sobre la importancia del cuidado del medioambiente y la salud del planeta.

"En Ágora nos llenó de satisfacción contar nuevamente con esta exposición y abrir nuestras puertas a iniciativas que fomentan la cultura, la educación y la conexión con la naturaleza", expresó Cony Taveras, directora comercial de Ágora Santo Domingo.

"Esta exposición fue una invitación a detenernos, apreciar los pequeños detalles y disfrutar de experiencias que enriquecen la vida de nuestra comunidad y fortalecen el respeto por el medioambiente".

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Por su parte, Roberto Sandro Rivera, presidente del Club Bonsái Nativo, destacó que "el bonsái, considerado mucho más que un árbol en miniatura, representa una forma de arte que, a través del tiempo, ha estado ligada a profundas enseñanzas filosóficas y espirituales".

"Su cultivo requiere dedicación, equilibrio y una estrecha relación con los elementos de la naturaleza, valores que continúan cautivando a generaciones de entusiastas alrededor del mundo".

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La Quinta Exposición Nacional de Bonsái recibió a cientos de visitantes durante sus cuatro jornadas, consolidándose como un espacio de encuentro para promover la cultura japonesa, el arte del bonsái y la conciencia ambiental entre personas de todas las edades.

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