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Banco Caribe
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El Banco Caribe celebra su primer Torneo Golf Virtual Caribe

La actividad forma parte de las iniciativas que la entidad bancaria promueve para ofrecer espacios de valor a sus clientes Elite

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    El Banco Caribe celebra su primer Torneo Golf Virtual Caribe
    Ganadores del Primer Torneo de Golf Virtual Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    Banco Caribe celebró su primer Torneo Golf Virtual Caribe para clientes Elite, una experiencia exclusiva concebida para compartir con sus clientes en un entorno familiar y deportivo.  

    El encuentro se desarrolló bajo la modalidad Scramble en Pareja, con un recorrido de 12 hoyos y la participación de jugadores en las categorías A y B.

    La actividad forma parte de las iniciativas que Banco Caribe promueve para ofrecer espacios de valor a sus clientes Elite, combinando experiencias memorables y oportunidades de relacionamiento en un ambiente diseñado para el disfrute y la conexión.

    La jornada fue una oportunidad para disfrutar entre amigos, intercambiar experiencias y crear nuevas conexiones. Como parte de la agenda.

    Sobre el Torneo Golf Caribe

    El Torneo Golf Caribe nace como una plataforma para fortalecer la relación con los clientes Elite de Banco Caribe a través de experiencias exclusivas que integran:

    • Familia
    • Deporte
    • Bienestar
    • Networking

    En él se promueven momentos de encuentro que trascienden la relación financiera y contribuyen a construir vínculos duraderos.

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