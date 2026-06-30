Coronel piloto Marisol Chalas recibe doctorado honoris causa de la Massachusetts Maritime Academy

La coronel piloto Marisol A. Chalas (Ejército EE.UU.) recibe un doctorado honoris causa de la universidad estatal Massachusetts Maritime Academy de manos del presidente de la Academia, contraalmirante Francis X. McDonald, L.P.D., MMA '85, y la presidente de la Junta de Regentes de la universidad, Mary Regima Thomann, MMA '81. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida institución académica Massachusetts Maritime Academy le otorgó a la Coronel Piloto Marisol A. Chalas (Ejército EE. UU.) un doctorado honoris causa en Administración Pública. La entrega se realizó durante el acto de graduación de la Clase 2026 de la universidad estatal.

El doctorado honoris causa es el título más alto que otorga una universidad para premiar la vida de una persona que ha realizado grandes aportes.

En la motivación presentada para el otorgamiento del galardón, la coronel Chalas fue descrita como una distinguida líder internacional. En la actualidad, ocupa el cargo de oficial conjunto calificado por ser, en la actualidad, la sub-jefa de Gabinete, G-3/5/7, del Comando de la Reserva de Aviación del Ejército de los Estados Unidos.

La ceremonia se celebró justo 30 años después de la coronel Chalas haber recibido su título de Ingeniera Marítima, como miembro de la Clase 1996.

Durante su discurso, pronunciado ante altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, profesores y profesoras, graduandos, y familiares, la coronel Chalas expresó: "Regresar a mi alma mater en el 30avo. aniversario de mi propia graduación para dirigirme a la próxima generación de líderes, es un honor indescriptible," declaró Chalas.

Décadas de trayectoria

El doctorado fue otorgado por los miembros de la Junta Directiva de la Academia, y por la Junta de Educación Superior.

Reconoce las décadas que la coronel Chalas, oriunda de Baní, República Dominicana, ha dedicado su trayectoria profesional para realizar un servicio público excepcional, un liderazgo operativo e hitos militares históricos – incluyendo ser la primera mujer hispana en pilotear uno de los helicópteros más sofisticado de la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

Además de avanzar su carrera militar durante más de tres décadas, la coronel Chalas recibió una Maestría en Gerencia Administrativa, y la distinguida certificación profesional Lean Six Sigma Black Belt.

Asimismo, la coronel Chalas es miembro actual de la Junta de Gerentes de la Academia y, en el área filantrópica, es miembro de la Junta de la Fundación Cristian Rivera.

Continuando con su carrera profesional, la coronel Chalas se prepara para asumir un nuevo reto. En noviembre de este año asumirá la posición clave, en Washington, D.C., de directora de Asuntos Legislativos para la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.

La Massachusetts Maritime Academy, fundada en el 1891, es una universidad estatal acreditada y reconocida como una institución que reta a sus estudiantes en sectores tales como la marítima, ingeniería, gerencia y medioambiente, entre otras disciplinas. Decenas de graduandos recibieron licenciaturas y maestrías en estas áreas de conocimiento.