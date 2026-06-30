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Incart impulsa capacitación especializada para fortalecer la medicina nuclear clínica

La capacitación se desarrollará durante varios días y contempla sesiones teóricas y prácticas

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    Incart impulsa capacitación especializada para fortalecer la medicina nuclear clínica
    Ivette Rodríguez, Pablo Bracesco, Bianny Rodriguez, Gaddis Corporán, Rosangie Del Castillo y Omar Alonso Núñez. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) inició el "Curso de Formación para el Fortalecimiento de la Práctica de la Medicina Nuclear Clínica".

    Es una iniciativa orientada a robustecer la formación del personal especializado y optimizar el uso de la gammacámara híbrida Spect-CT de la institución, una tecnología de alta precisión que contribuye al diagnóstico, evaluación y seguimiento de pacientes con cáncer.

    El acto de apertura estuvo encabezado por la directora del Incart, doctora Bianny Rodríguez, y contó con la participación de Gaddis Corporán, viceministro de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas, así como de la doctora Juliana Fajardo, directora de Asistencia a la Red del Servicio Nacional de Salud (SNS).

    Ellos respaldaron esta jornada de actualización profesional orientada a potenciar los servicios de medicina nuclear en el país.

    "Cada avance en la capacitación de nuestros profesionales se traduce en una mejor atención para los pacientes. Este curso representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestras competencias técnicas y aprovechar al máximo las tecnologías de vanguardia con las que cuenta el Incart, en beneficio de quienes enfrentan el cáncer", expresó la doctora Rodríguez.

    Por su parte, el viceministro Corporán destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de formación especializada que contribuyan al desarrollo de la medicina nuclear y al fortalecimiento de la preparación del personal de salud, como parte de los esfuerzos para impulsar servicios cada vez más modernos y eficientes.

    Entrenamiento especializado 

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    Infografía
    Curso de Formación para el Fortalecimiento de la práctica de la Medicina Nuclear clínica. (FUENTE EXTERNA)

    La capacitación se desarrollará durante varios días y contempla sesiones teóricas y prácticas dirigidas a médicos nucleares, tecnólogos médicos, físicos médicos y personal técnico, quienes recibirán entrenamiento especializado en optimización de protocolos clínicos, procesamiento e interpretación de imágenes, control de calidad, seguridad radiológica y eficiencia operativa en los servicios de medicina nuclear.

    El programa cuenta con el acompañamiento de una misión de expertos del Organismo Internacional de energía Atómica (OIEA), junto a especialistas nacionales y busca fortalecer el aprovechamiento de las capacidades diagnósticas de la tecnología Spect-CT, contribuyendo a una mayor precisión en la toma de decisiones clínicas y a la mejora continua de la atención que reciben los pacientes oncológicos.

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