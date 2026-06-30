Panacrédito celebra sus 15 años

Panacrédito celebró sus 15 años de operaciones con un hito que pocos en su segmento pueden igualar: más de 100,000 clientes atendidos desde su fundación en 2011. Con una alianza estratégica con Claro y el compromiso de duplicar su impacto en los próximos cinco años.

La compañía nació con una premisa simple: ser el pana financiero de las personas que el sistema tradicional dejaba afuera.

Emprendedores sin historial crediticio, trabajadores independientes, extranjeros residentes en el país y personas con historial afectado que necesitaban una segunda oportunidad, encontraron en Panacrédito lo que los bancos no les ofrecía: alguien que les dijera que sí.

El modelo de la empresa se basa en financiamiento ágil con vehículos en garantía, combinando tecnología y evaluación especializada de riesgo para atender a un segmento que la banca tradicional no puede alcanzar.

Actualmente, más del 40% de sus clientes accede a servicios financieros formales por primera vez a través de Panacrédito, y una proporción significativa logra integrarse posteriormente al sistema bancario convencional.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Panacrédito anunció una alianza con Claro, la cual considera la operadora de telecomunicaciones más importante del país, para ampliar el acceso a smartphones mediante financiamiento accesible.

CrediGo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/foto-1-giselle-mendez-saba--y-silvia-vela-73f512e4.jpg Giselle Méndez Saba y Silvia Vela. (FUENTE EXTERNA)

La alianza se construye sobre la experiencia de CrediGo, la línea de negocio de Panacrédito que ya ha puesto más de 100,000 teléfonos inteligentes en manos de personas que no tenían acceso a financiamiento para adquirirlos.

"Un smartphone no es un lujo. Es la llave para trabajar, comunicarse y existir en la economía digital. Con Claro de nuestro lado, vamos a multiplicar ese impacto social", señaló Víctor Óscar Pacheco, CEO y fundador de Panacrédito.

Duplicar en cinco años lo que se hizo en 15. La empresa ha trazado una meta ambiciosa para los próximos años: duplicar en cinco años lo que construyó en quince.

Para lograrlo, está desarrollando nuevos productos financieros que combinan inclusión con alta tecnología, entre ellos Pananómina, un crédito para empleados en nómina que funciona a través de plataformas de gestión humana y reduce el tiempo entre solicitud y desembolso de dos semanas a un solo día.

Al celebrar este hito, Panacrédito reafirma su posición como líder del crédito alternativo en República Dominicana y su compromiso de seguir construyendo puentes entre las personas y el sistema financiero formal, con soluciones accesibles, transparentes y centradas en quienes más las necesitan.