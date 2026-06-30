Patricia Rodríguez Dermatology Surgery Clinic celebra su 15 aniversario

La dermatóloga Patricia Rodríguez celebró sus 15 años de ejercicio profesional en su consultorio y clínica de estética, que lleva su mismo nombre, donde ha desempeñado sus funciones apegadas a los principios éticos de la profesión y comprometida con el bienestar y la salud de la piel de sus pacientes.

Como parte de la celebración, presentó el láser UltraClear, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar de forma segura una amplia variedad de afecciones cutáneas en todos los tipos de piel (fototipos I al VI).

Durante un cóctel realizado en las instalaciones del centro Patricia Rodríguez Dermatology Surgery Clinic, ubicada en el segundo nivel de Galería 360.

La especialista explicó los beneficios que obtienen los pacientes mediante el uso del láser Ultra Clear, destacando que este tratamiento proporciona rejuvenecimiento y prevención del envejecimiento a través de su fibra fría lo que lo hace seguro para todo tipo de piel y en un clima como el de nosotros soleado.

Abarca diferentes modalidades desde 3DMIRACL devolviendo luminosidad y frescura a la piel opaca y sin vida en pocas sesiones hasta procedimientos más profundos considerados quirúrgicos con la tecnología.

Este sistema láser es considerado único a nivel mundial, ya que introdujo una categoría completamente nueva en la dermatología medica estética al convertirse en el primer y único láser fraccional de fibra fría del mundo (Cold Fiber Laser).

Asimismo, informó que su exclusividad global y los múltiples premios científicos recibidos responden a innovaciones de ingeniería que superan las limitaciones históricas de los tratamientos estéticos.

Entre sus beneficios destacan la reducción de líneas de expresión finas, la suavización de arrugas superficiales, la corrección de la textura irregular de la piel, la mejora de la aspereza cutánea, la disminución visible del tamaño de los poros dilatados y la corrección de la pigmentación y del daño solar.

Además, contribuye a eliminar manchas causadas por la exposición al sol, aclarar manchas oscuras y unificar el tono de la piel.

La dermatóloga precisó que el láser UltraClear, desarrollado por Acclaro Medical, ha sido ampliamente galardonado a nivel internacional por revistas especializadas en belleza, asociaciones médicas y comités científicos de gran prestigio dentro del sector estético.

Su innovadora tecnología de fibra fría le ha permitido obtener múltiples reconocimientos en los últimos años, entre ellos:

Premios NewBeauty Awards

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-30-at-43115-pm-1-0c67322e.jpeg Becker Terrero y Wendy Cepeda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/patricia-rodriguez-y-carlos-gomez-fa2690cb.jpg Becker Terrero y Wendy Cepeda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/deny-rodriguez-y-lissette-rodriguez-5b88067b.jpg Deny Rodríguez y Lissette Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/roberto-cabrera-y-zeidy-parra-0066563b.jpg Roberto Cabrera y Zeidy Parra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/anerys-rodriguez-y-emilio-hazbun-435da7ef.jpg Anerys Rodríguez y Emilio Hazbún. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La prestigiosa revista NewBeauty, considerada una de las principales autoridades mundiales en la evaluación y certificación de tratamientos estéticos, ha distinguido a UltraClear en varias ocasiones por superar las limitaciones de los láseres convencionales:

Best Laser Treatment for All Skin Tones (Mejor tratamiento láser para todos los tonos de piel): otorgado de manera consecutiva, incluyendo las ediciones de 2023 y 2024, por su capacidad única para tratar pieles oscuras con total seguridad.

otorgado de manera consecutiva, incluyendo las ediciones de 2023 y 2024, por su capacidad única para tratar pieles oscuras con total seguridad. Best Nonsurgical Skin Removal Procedure for Younger-Looking Skin (Mejor procedimiento no quirúrgico para una apariencia más joven): otorgado en 2025 a la modalidad avanzada UltraClear Laser-Coring™, por lograr efectos de estiramiento y remoción de tejido flácido sin recurrir a procedimientos quirúrgicos.

otorgado en 2025 a la modalidad avanzada UltraClear Laser-Coring™, por lograr efectos de estiramiento y remoción de tejido flácido sin recurrir a procedimientos quirúrgicos. Favorite Laser Treatment for Dull Skin (Tratamiento láser favorito para piel opaca): premio de elección de los lectores (Readers' Choice Award 2025) por los resultados rápidos y luminosos obtenidos con su modalidad 3DMIRACL.

Premios ELLE Magazine

La reconocida revista internacional de moda y belleza destacó la efectividad del dispositivo en sus galardones anuales:

Best Laser to Even Skin Tone (Mejor láser para unificar el tono de la piel): por su precisión en la eliminación de manchas y daño solar.

por su precisión en la eliminación de manchas y daño solar. Best for Sun Damage (Mejor tratamiento para el daño solar): otorgado específicamente a la modalidad rápida UltraClear 3DMIRACL.

Premios MedEsthetics (Winner´s Circle)

Esta importante publicación científica, dirigida exclusivamente a médicos estéticos y dermatólogos, reconoció la excelencia clínica del dispositivo:

Best Scar Reduction Device (Mejor dispositivo para la reducción de cicatrices): otorgado en 2025 por la capacidad del láser de fibra de 2910 nm para mejorar de forma precisa y confortable cicatrices severas de acné o derivadas de procedimientos quirúrgicos.

Premios Safety in Beauty Diamond Awards

Celebrados en Londres, estos premios reconocen los más altos estándares de seguridad y excelencia para los consumidores dentro de la industria estética:

Best Aesthetic Industry Technology for Pioneering Innovation (Mejor tecnología de la industria estética por innovación pionera): el jurado destacó a UltraClear por transformar el mercado al reducir significativamente el dolor y el tiempo de recuperación mediante su tecnología de fibra fría.

Good Housekeeping Beauty + Innovation Award

Otorgado por los especialistas del laboratorio de belleza del Good Housekeeping Institute:

Beauty Innovation Award: reconocimiento que certifica al tratamiento UltraClear 3DMIRACL como una innovación científica real y disruptiva en el campo del rejuvenecimiento cutáneo moderno.