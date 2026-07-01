La marca de belleza "Aura by Lisaura" llega a República Dominicana

La marca de belleza "Aura By Lisaura" celebró su llegada oficial a República Dominicana durante un encuentro en Essenza & Fuster, donde desde ya, está disponible.

El encuentro consistió en una experiencia íntima y sensorial que reunió a mujeres que disfrutan del cuidado personal a través de un ritual de tres pasos.

La esencia de cada producto es una forma de llevar conmigo esos recuerdos de la belleza dominicana:

El olor del coco

La fruta tropical

La piel cuidada

"...Esa sensación de salir de casa sintiéndote bien contigo misma. Quería crear un ritual que no fuera solo de belleza, sino también de conexión y de identidad", expresó Lisaura Lara.

Durante la vela se destacó que la novedad nace de la inspiración en los recuerdos de la belleza dominicana, como salir de casa oliendo rico, una piel suave y luminosa, y esos pequeños rituales que forman parte de la identidad de cada mujer.

La marca toma como protagonista el aceite de coco como ingrediente base, representando un "olor tropical limpio" que conecta con el Caribe y busca llevar esa esencia dominicana al mundo.

El ritual Aura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/3-aura-by-lisaura-essenza-cfa72468.jpg Aura by Lisaura, Essenza. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, los invitados pudieron conocer el ritual "Aura", compuesto por el 353 Body Cleanser, diseñado para limpiar suavemente sin resecar; el 353 Body Butter, una fórmula de hidratación profunda inspirada en la fecha de nacimiento de la madre de Lisaura; y el Aura Shimmering Dry Body Oil, producto estrella de la línea, descrito como "Punta Cana en pote" por su combinación de aceites nutritivos, brillo sutil y una fragancia tropical de coco, mango y guayaba.

La experiencia de lanzamiento estuvo diseñada para transmitir la filosofía de la marca a través de activaciones sensoriales, donde los asistentes pudieron descubrir las texturas, aromas y beneficios de cada producto, además de conocer la historia personal detrás de la creación de "Aura".