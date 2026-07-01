Banco Adopem celebra la entrega de la primera edición de sus becas universitarias

Ricardo Canalda y Mercedes Canalda de Beras-Goico entregan el certificado a una de las becarias junto a sus padres.. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (Fmbbva), otorgó las primeras seis becas del Programa BecAdopem 2026, una iniciativa que transforma el esfuerzo y el talento de jóvenes dominicanos en oportunidades reales de acceso a la educación superior.

Las beneficiarias, que en esta primera edición han resultado ser todas mujeres, cursarán estudios en las áreas de Ingeniería en Sistemas, Educación Inicial, Psicología Educativa, Multimedia y Enfermería en universidades de Santo Domingo, La Vega y Santiago, con una cobertura integral que les permitirá enfocarse en su desarrollo académico y profesional.

Durante un acto celebrado en Adopem ASFL, Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, entregó las becas a Lolayne García, María del Carmen Adón, Frankenia Polanco y Yennifer Jiménez, representantes del Gran Santo Domingo.

Asimismo, fueron beneficiadas Karla Peña, de La Vega y Angélica María Blanco, de Navarrete, quienes iniciarán sus estudios en Intec, ITLA, Unapec, Unphu, Unphu La Vega, y UNEV Santiago, respectivamente.

Las estudiantes seleccionadas, hijas de clientes de la entidad, recibirán el 100% del costo de su matrícula universitaria, una laptop, acceso a herramientas tecnológicas, mentoría y acompañamiento académico, orientación vocacional, seguro contra accidentes y apoyo psicológico si fuera requerido.

Además, las seis becadas viajarán a España en el mes de julio, invitadas por la Fundación Microfinanzas BBVA, donde compartirán con jóvenes becados de Colombia y Perú un encuentro que promueve el intercambio de vivencias y de culturas como parte de esta experiencia única.

Asimismo, está previsto que las ganadoras participen en una audiencia con su Majestad la Reina de España, un encuentro que destaca el valor de la educación como motor de oportunidades y transformación social.

"En Banco Adopem creemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y romper ciclos de pobreza. Con estas becas no solo apoyamos el acceso a la universidad, sino que acompañamos a estos jóvenes en la construcción de su futuro, brindándoles las oportunidades y herramientas necesarias para que alcancen sus metas y contribuyan al desarrollo de sus familias y de la sociedad", expresó Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/patricia-alvarez-gerente-de-mercadeo-junto-a-5-de-las-becarias-7452c80e.jpg Patricia Alvarez, gerente de mercadeo, junto a cinco de las becarias. (FUENTE EXTERNA)

Mérito académico

El Programa BecAdopem fue creado para reconocer el mérito académico y ampliar las oportunidades educativas de hijos e hijas de clientes de Banco Adopem, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de generar un impacto positivo en sus comunidades.

Estas becas abren oportunidades laborales a jóvenes de escasos recursos, que por su situación socioeconómica tienen más dificultades para acceder a estudios superiores.

Con esta iniciativa, Banco Adopem entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, reafirma su compromiso con la educación como motor de movilidad social, desarrollo económico y transformación de vidas.