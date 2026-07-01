Banreservas inaugura la feria hipotecaria Expohogar 2026

Miguel Ramos, Rafael Madera, Leonardo Aguilera, Ysidro García y Pablo de la Rosa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera dejó formalmente inaugurada la feria hipotecaria Expohogar Banreservas 2026, que se mantendrá vigente durante todo el mes de julio con tasas de financiamiento preferenciales.

Durante el evento realizado en el Gran Salón de la Cooperativa Reservas, se destacó que la oferta financiera para viviendas de bajo costo va desde un 8 %. Mientras que para los demás tipos de viviendas, entre 8.85 % y 13.85 %, con períodos de tasa fija de hasta diez años.

En el caso de locales comerciales y solares, inician en 11.85 %.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la institución organiza esta feria con el propósito de continuar facilitando el acceso al financiamiento para miles de dominicanos que trabajan cada día por alcanzar el sueño de tener una vivienda propia.

"Ofrecemos estas atractivas tasas para apoyar de manera firme la política habitacional del presidente Luis Abinader, enfocada en la reducción del déficit de viviendas en nuestro país", expresó.

Aguilera informó que, en las últimas cinco ediciones de Expohogar, Banreservas ha desembolsado más de RD$35,000 millones en financiamientos hipotecarios, beneficiando a más de 7,000 familias, lo que evidencia el impacto de esta iniciativa en el acceso a la vivienda.

Asimismo, resaltó que en esta edición los interesados podrán realizar su precalificación a través de la App Banreservas, además de acceder a condiciones especiales de financiamiento y otros beneficios exclusivos.

La propuesta de financiamiento contempla préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años para viviendas. En el caso de clientes pymes, el financiamiento alcanza hasta el 80 % del valor de la propiedad, con plazos de hasta 10 años para locales comerciales y 7 años para solares.

Beneficios y precalificación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-07-01-at-53511-pm-1-e95ea431.jpeg Los interesados podrán realizar su precalificación indicó Leonardo Aguilera. (FUENTE EXTERNA)

Durante la feria, Banreservas pone a disposición de sus clientes una amplia oferta de beneficios, que incluye descuentos en comercios aliados para clientes de Expohogar y tarjetahabientes.

Además, los participantes podrán acceder a facilidades como la modalidad de cuota flexible, tarifa fija para gastos legales, ofertas especiales en coberturas de Seguros Reservas y charlas de educación financiera, entre otros beneficios.

Los interesados pueden realizar su precalificación a través de los canales oficiales de Banreservas: el portal, el Centro de Contacto, la asistente virtual Alma mediante WhatsApp (809-960-2110), la App Banreservas y cualquiera de las oficinas de la entidad en todo el territorio nacional.

Requisitos

Para iniciar el proceso de solicitud de financiamiento, los interesados deberán disponer de:

Número de cédula o pasaporte

o pasaporte Constancia de ingresos mensuales

mensuales Monto a financiar

Valor del inmueble

Número telefónico

Correo electrónico

La oficina donde se desea gestionar la solicitud

Con esta nueva edición de Expohogar, Banreservas reafirma su compromiso de impulsar el acceso a la vivienda, fortalecer el desarrollo del sector inmobiliario, contribuir a la reducción del déficit habitacional y dinamizar la economía nacional.