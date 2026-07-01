Casa de España celebra 109 años honrando el legado de inmigración española en República Dominicana

La Junta directiva de Casa de España junto a las personalidades homenajeadas. ( JUAN GUIO )

Casa España conmemoró su 109 aniversario de fundación con un acto en el que rindió homenaje a la historia, el esfuerzo y la contribución de generaciones de inmigrantes españoles que encontraron en la República Dominicana una segunda patria y fortalecieron los vínculos entre ambas naciones.

El escenario fue el salón principal, ocupado por miembros de la entidad y encabezado por la junta directiva, acompañada de la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, quien es presidenta honorífica de Casa de España.

El presidente de la institución, Ignacio Méndez, destacó que los más de cien años de existencia de Casa España representan el trabajo y el compromiso de quienes dedicaron su tiempo a consolidar una organización que ha trascendido generaciones y se ha convertido en uno de los principales símbolos de la amistad entre España y la República Dominicana.

"Detrás de estos 109 años hay generaciones de personas que construyeron una institución viva, dinámica y orgullosa de su historia", expresó Méndez ante socios, miembros de la junta directiva, representantes de instituciones españolas, autoridades e invitados especiales.

En su discurso, recordó que Casa España nació con el propósito de preservar las tradiciones y los lazos culturales de la comunidad española, pero también con una marcada vocación de integración a la sociedad dominicana.

El dirigente afirmó que la historia de la inmigración española en el país está marcada por la capacidad de adaptación, el trabajo y el aporte al desarrollo económico, social y cultural de la nación.

"Muchos españoles llegaron buscando oportunidades, estabilidad o un nuevo comienzo. Aquí encontraron un hogar, formaron familias, desarrollaron empresas, forjaron amistades y contribuyeron a la construcción de una sociedad más próspera", señaló.

Asimismo, resaltó que la institución ha servido durante más de un siglo como punto de encuentro para personas procedentes de distintas regiones de España, unidas por valores como el esfuerzo, la solidaridad, la honestidad, el espíritu emprendedor y el compromiso con la comunidad.

Reconocimiento a personalidades destacadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/img-20260701-wa0268-289e8d16.jpg La entrega de reconocimientos la hizo el presidente de Casa de España, Ignacio Méndez, la embajadora Lorea Arribalzaga Ceballos, y Mario García, VP del consejo de pasados presidentes. (JUAN GUIO)

Como parte de la celebración, Casa España reconoció a un grupo de 13 inmigrantes meritorios cuya trayectoria refleja los valores que, según la institución, han caracterizado la presencia española en República Dominicana.

Ellos fueron:

José Vásquez García

Santiago Povedano Mata

Antonio Acosta Hernández

Félix de la Cámara Arranz

José López Iglesias

José "Pepe" Sobrevela Aguado

Horacio Lomba de la Peña

Abelardo Iglesia Silvar

Alberto Salazar Ugarte

Salustiano Acebal

María Isabel Cuadra de González

José Manuel González Corripio

Román Ramos

Méndez explicó que los homenajeados representan historias de perseverancia y trabajo que han dejado una huella positiva tanto en la sociedad dominicana como en la comunidad española.

"Emigrar no significa abandonar las raíces, sino llevarlas consigo para hacerlas florecer en una nueva tierra", afirmó al destacar que el reconocimiento también constituye un homenaje a toda una generación de inmigrantes que contribuyó a estrechar los lazos entre ambos países.

El acto culminó con un llamado, también hecho por ignacio Méndez, a preservar la memoria de quienes construyeron la institución, al tiempo que exhortó a preparar el camino para las nuevas generaciones.

Indicó que Casa España debe continuar fortaleciéndose como un espacio de convivencia, cultura, deporte, amistad y servicio, donde los jóvenes encuentren inspiración para seguir construyendo puentes entre España y la República Dominicana.