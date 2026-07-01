Conexión Interactiva e INTEC unen a profesionales y estudiantes para reflexionar sobre comunicación
La actividad reunió a estudiantes, docentes, profesionales de la comunicación y representantes de distintos sectores
Encuentros Interactivos, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), realizó la segunda edición de Conexión Interactiva bajo el tema "Comunicar, crear y liderar: el impacto de nuestras decisiones".
La actividad se llevó a cabo en el Auditorio de la Seguridad Social (OSES), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), reuniendo a estudiantes, docentes, profesionales de la comunicación y representantes de distintos sectores interesados en analizar cómo las decisiones que tomamos al comunicar influyen en la construcción de proyectos, organizaciones, marcas y comunidades.
Con el mensaje "Conversaciones sobre comunicación, propósito, liderazgo y creación de valor", el encuentro contó con la participación de César Cordero, presidente de Dale Carnegie República Dominicana, José Miguel Otáñez, presidente de Caesco – Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación, y Tony Arias Gil, director general de Conexión RSE.
Durante sus intervenciones, los conferencistas compartieron experiencias y reflexiones sobre la responsabilidad de comunicar con propósito, la importancia de generar valor desde las organizaciones y el liderazgo como herramienta para inspirar y movilizar cambios positivos.
La periodista Lady Reyes, fundadora y directora de Encuentros Interactivos, destacó que la iniciativa busca conectar la experiencia profesional con las nuevas generaciones y abrir espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrenta la comunicación en la actualidad.
"Vivimos en una época donde comunicar va mucho más allá de transmitir mensajes. Cada decisión que tomamos tiene el poder de construir confianza, generar oportunidades, inspirar acciones y dejar huellas en las personas. Conexión Interactiva nace precisamente para acercar esas conversaciones a los estudiantes y futuros profesionales, permitiéndoles aprender de quienes hoy lideran proyectos y organizaciones desde distintos ámbitos", expresó Reyes.
Iniciativas de crecimiento personal
Asimismo, agradeció la apertura de Intec para acoger este tipo de iniciativas orientadas al crecimiento profesional y humano de los estudiantes.
De su lado, Alfredo Padrón, coordinador de las carreras de Cine y Comunicación de Intec, valoró la importancia de generar espacios que complementen la formación académica con experiencias reales y el intercambio directo con profesionales en ejercicio.
"Actividades como Conexión Interactiva enriquecen el proceso formativo de nuestros estudiantes, porque les permiten acercarse a experiencias, perspectivas y aprendizajes que trascienden las aulas. La comunicación es una disciplina en constante evolución y estos encuentros contribuyen a fortalecer una visión más amplia, crítica y comprometida con la realidad que vivimos", manifestó.
La jornada inició con un espacio de networking entre estudiantes, invitados y profesionales, seguido de las exposiciones individuales de los conferencistas y un panel interactivo donde los asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y compartir inquietudes sobre liderazgo, comunicación, sostenibilidad, propósito y desarrollo profesional.
Conexión Interactiva forma parte de las iniciativas impulsadas por Encuentros Interactivos para fomentar el aprendizaje continuo, la actualización profesional y la construcción de redes de colaboración entre estudiantes, académicos y profesionales de la comunicación.