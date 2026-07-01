Conexión Interactiva e INTEC unen a profesionales y estudiantes para reflexionar sobre comunicación

Encuentros Interactivos, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), realizó la segunda edición de Conexión Interactiva bajo el tema "Comunicar, crear y liderar: el impacto de nuestras decisiones".

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio de la Seguridad Social (OSES), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), reuniendo a estudiantes, docentes, profesionales de la comunicación y representantes de distintos sectores interesados en analizar cómo las decisiones que tomamos al comunicar influyen en la construcción de proyectos, organizaciones, marcas y comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/foto-4-orlando-jerez-henry-coradin-y-salvador-batista-1-2f0599fa.jpg Orlando Jerez, Henry Coradín y Salvador Batista. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/foto-6-luisa-suarez-y-laura-morales-954e1469.jpg Luisa Suarez y Laura Morales. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Con el mensaje "Conversaciones sobre comunicación, propósito, liderazgo y creación de valor", el encuentro contó con la participación de César Cordero, presidente de Dale Carnegie República Dominicana, José Miguel Otáñez, presidente de Caesco – Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación, y Tony Arias Gil, director general de Conexión RSE.

Durante sus intervenciones, los conferencistas compartieron experiencias y reflexiones sobre la responsabilidad de comunicar con propósito, la importancia de generar valor desde las organizaciones y el liderazgo como herramienta para inspirar y movilizar cambios positivos.

La periodista Lady Reyes, fundadora y directora de Encuentros Interactivos, destacó que la iniciativa busca conectar la experiencia profesional con las nuevas generaciones y abrir espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrenta la comunicación en la actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/foto-2--elba-isenia-jimenez--vilma-batista-gilse-echevarria-y-kenia-montero-c853bc81.jpg Elba Isenia Jiménez , Vilma Batista, Gilsé Echevarría y Kenía Montero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/foto-3-miguelina-santos-maria-mercedes-y-nairobi-santos-3f43322b.jpg Miguelina Santos, María Mercedes y Nairobi Santos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Vivimos en una época donde comunicar va mucho más allá de transmitir mensajes. Cada decisión que tomamos tiene el poder de construir confianza, generar oportunidades, inspirar acciones y dejar huellas en las personas. Conexión Interactiva nace precisamente para acercar esas conversaciones a los estudiantes y futuros profesionales, permitiéndoles aprender de quienes hoy lideran proyectos y organizaciones desde distintos ámbitos", expresó Reyes.

Iniciativas de crecimiento personal

Asimismo, agradeció la apertura de Intec para acoger este tipo de iniciativas orientadas al crecimiento profesional y humano de los estudiantes.

De su lado, Alfredo Padrón, coordinador de las carreras de Cine y Comunicación de Intec, valoró la importancia de generar espacios que complementen la formación académica con experiencias reales y el intercambio directo con profesionales en ejercicio.

"Actividades como Conexión Interactiva enriquecen el proceso formativo de nuestros estudiantes, porque les permiten acercarse a experiencias, perspectivas y aprendizajes que trascienden las aulas. La comunicación es una disciplina en constante evolución y estos encuentros contribuyen a fortalecer una visión más amplia, crítica y comprometida con la realidad que vivimos", manifestó.

La jornada inició con un espacio de networking entre estudiantes, invitados y profesionales, seguido de las exposiciones individuales de los conferencistas y un panel interactivo donde los asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y compartir inquietudes sobre liderazgo, comunicación, sostenibilidad, propósito y desarrollo profesional.

Conexión Interactiva forma parte de las iniciativas impulsadas por Encuentros Interactivos para fomentar el aprendizaje continuo, la actualización profesional y la construcción de redes de colaboración entre estudiantes, académicos y profesionales de la comunicación.