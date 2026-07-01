Grupo Promerica lanza "Propósitos que inspiran" para destacar historias de impacto en la región

Grupo Promerica reafirma su compromiso con el desarrollo regional a través de "Propósitos que inspiran". ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Promerica presentó oficialmente su campaña "Propósitos que inspiran", una iniciativa de alcance regional que posiciona a sus clientes como protagonistas y motores de cambio, destacando su impacto e inspiración en las comunidades donde el grupo tiene presencia.

La campaña surge de una convicción que ha guiado a Grupo Promerica desde sus inicios: las marcas no se construyen únicamente desde lo que comunican, sino desde las historias que respaldan sus acciones.

Bajo esta premisa, la institución financiera con más de 35 años de trayectoria en América Latina y el Caribe presenta "Propósitos que inspiran", la cual reúne testimonios auténticos de clientes reales en los nueve países donde opera el grupo: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán, evidenciando cómo sus proyectos de vida cobran impulso y se hacen realidad con el respaldo de la institución.

Como ejemplo ponen a Junios Taveras, CEO de Concremax, quien lidera un grupo económico de gran envergadura, con visión en el futuro, cumple sus metas actuales personales y empresariales con éxito. Siendo un ejemplo a seguir en el ámbito empresarial y comercial.

"En Banco Promerica creemos que nuestro rol va más allá de ofrecer soluciones financieras. Estamos aquí para acompañar a quienes hacen posible el desarrollo, generan oportunidades y transforman sus propósitos en progreso. Historias como la de Concremax nos recuerdan que el verdadero crecimiento es aquel que también hace crecer a otros", indicó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana.

La campaña aborda temáticas que reflejan los valores de la organización y el impacto que busca generar en sus comunidades:

· Sostenibilidad con propósito

· Esfuerzo y dedicación

· Propósitos reales desde la autencidad

· Crecimiento y evolución de sus clientes

· Desarrollo e impacto postivo en comunidades

Para Grupo Promerica, el rol del banco trasciende la intermediación financiera: implica convertirse en un habilitador de oportunidades y en un aliado estratégico que acompaña procesos reales de crecimiento, impulsando una banca de relaciones basada en la confianza mutua y una empatía constante con las comunidades a las que sirve.

"Esta campaña evidencia que, existe un elemento compartido en cada país, la determinación de nuestras comunidades por salir adelante". Señaló Alejandro Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica.

A partir de esta premisa, la iniciativa se ancla en propósitos concretos que orientan su impacto: el desarrollo de comunidades, la inclusión de distintos sectores, la generación de oportunidades y la apuesta por la sostenibilidad y el futuro.

La iniciativa refuerza el compromiso de la institución con el desarrollo de las comunidades, la inclusión de diversos sectores, la generación de oportunidades y la construcción de un futuro sostenible.

Acerca de Grupo Promerica

Grupo Promerica ofrece productos y servicios en nueve países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán.

"Nos enfocamos en mantener una empatía permanente en las comunidades que servimos desarrollando así relaciones duraderas basadas en la confianza mutua. Nuestro espíritu emprendedor nos lleva a comprender e identificarnos en cada país donde estamos, desarrollando así una cultura común".