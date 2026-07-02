Casa de Campo celebra primera edición del festival Cigars in Paradise

Casa de Campo Resort & Villas celebró la primera edición anual de su festival Casa de Campo Cigars in Paradise.

El evento marca el inicio de una nueva tradición anual dentro de la hospitalidad de lujo, consolidando el posicionamiento de la República Dominicana como el referente global en la cultura del tabaco premium y los destilados de alta gama.

La jornada de cuatro días comenzó con un cóctel de bienvenida en el emblemático Minitas Beach Club. Los días posteriores combinaron el deporte, el aprendizaje y la celebración.

Los asistentes disfrutaron de rondas matutinas de golf en el legendario campo Teeth of the Dog, así como de un acceso exclusivo a la prestigiosa destilería de ron Brugal.

Las conferencias y seminarios especializados en cigarros, dirigidos por los reconocidos expertos internacionales George Brightman y Erick Calvino, convocaron a decenas de aficionados y empresarios durante dos días de conversaciones profundas, sesiones interactivas de preguntas y respuestas, y rifas especiales.

Las noches alcanzaron su máximo esplendor en el Marina Riverside Center, escenario central de los dos festivales nocturnos del evento, donde un ambiente electrizante unió a una comunidad global de apasionados alrededor de un portafolio de 28 marcas de cigarros premium de renombre mundial, incluyendo:

Adventura

Aging Room

Altura

AJ Fernández

Arturo Fuente

Asylum

Bevs & Burns

Blackbird

CLE, Crowned Heads

Diaz Cabrera

Drew Estate

Foundation

Gran Habano

La Aurora

La Flor Dominicana

La Galera

La Palina

Montecristo

Oliva

Oz Family Cigars

Plasencia

Quesada

Rocky Patel

Romeo y Julieta

Tatuaje

Trinidad

Vega Fina

"Para Casa de Campo es un honor realizar esta experiencia por primera vez en el destino, celebrando el arte de los cigarros en uno de los lugares más hermosos del Caribe. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para quienes aprecian la excelencia, la tradición y las experiencias excepcionales", expresó Jason Kycek, vp Senior de Ventas y Mercadeo y director de Marketing de la División de Hostelería, Turismo e Inmobiliaria de Casa de Campo Resort and Villas.

El Casa de Campo Cigars in Paradise atrajo a destacadas figuras del entretenimiento y la cultura internacional, entre ellas: la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez junto a su esposo, el también actor Eric Winter.

La pareja sumó un atractivo especial al evento con la participación de su marca de ron premium, Palm Republic, la cual contó con un stand exclusivo dentro de las festividades nocturnas del festival. Asimismo, el festival contó con la presencia del actor de Hollywood Mekhi Phifer.

Campeonato mundial de Fumada Lenta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/15--cigars-in-paradise-8efbfca4.jpg Cigars in Paradise (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/14--seminario-cigars-in-paradise-c4983f36.jpg Seminario Cigars in Paradise. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En el marco del festival, la República Dominicana celebró la quinta edición del Cigar Smoking World Championship (CSWC), reafirmando el crecimiento y la proyección internacional del país en esta disciplina.

La competencia tuvo lugar en el Salón Coral del Centro de Conferencias El Cacique, gracias a una alianza estratégica entre Danays León Group (organizador oficial en el país), Cigar Country (incorporado por primera vez como coorganizador), y Casa de Campo como Hosting Partner. Tras una intensa jornada, los resultados oficiales fueron:

Primer lugar: Rafael Solano Portoreal , con un tiempo de 2 horas, 08 minutos y 23 segundos.

, con un tiempo de 2 horas, 08 minutos y 23 segundos. Segundo lugar: Freylin Pérez , con un tiempo de 1 hora, 50 minutos y 12 segundos.

, con un tiempo de 1 hora, 50 minutos y 12 segundos. Tercer lugar: Magda Alicia Pérez, con un tiempo de 1 hora, 40 minutos y 50 segundos,

Con una asistencia masiva de cientos de personas de todo el mundo, desde el descubrimiento de nuevas mezclas hasta el reencuentro de amigos, cada momento de Casa de Campo Cigars in Paradise se sintió auténtico y sublime, dejando la vara muy alta y asegurando el éxito de sus próximas ediciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/3--alexandra-varacalli-y-ruben-gonzalez-55863620.jpg Alexandra Varacalli y Rubén González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/5-deyanira-pappaterra-y-carlos-medrano-848e5636.jpg Deyanira Pappaterra y Carlos Medrano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/4-carlito-fuentes-sergio-villanueva-ciro-cascella-y-jhon-paul-garrido-541a9def.jpg Carlito Fuentes, Sergio Villanueva, Ciro Cascella, y Jhon Paul Garrido. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/6-eric-winter-roselyn-sanchez-y-jason-kycek-423b11e4.jpg Eric Winter, Roselyn Sanchez y Jason Kycek. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/2--abi-louise-ellis-y-javier-martinez-1baeb3a0.jpg Abi Louise Ellis y Javier Martínez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >