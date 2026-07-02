Cigarro Dominicano celebra su foro empresarial

Cigarro Dominicano reunió a 17 jóvenes profesionales, herederos de la tradición tabacalera de la República Dominicana, en el Foro Empresarial, "Generaciones Tabaqueras. Las Nuevas Generaciones: Continuidad, Transición y Relevo Generacional".

Un evento tuvo lugar en el JW Marriott Santo Domingo, para celebrar el 14 aniversario de este afamado medio internacional.

Los panelistas descendientes de familias tabaqueras de tres, cuatro...seis generaciones en la industria, lograron atraer el interés de la audiencia hacia uno de los pocos sectores que mantienen la Cultura y Tradición de un producto Marca País, como es el Tabaco y el Cigarro Dominicano Premium, transmitiendo esa pasión tabacalera de generación en generación.

Los temas tratados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/02-panel-1-49b75b8b.jpg Primer foro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/03-panel-2-dfbaaf6d.jpg Participantes del segundo foro de la velada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/03-panel-2-5e50324a.jpg Tercer panel de la actividad. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/04-panel-3-5eb6256f.jpg ‹ >

Durante el encuentro se llevaron a cabo tres paneles de temas de actualidad en la industria:

" La Generación Tecnológica Incursiona en las Fábricas Tradicionales", teniendo como expositores a Carlos Arturo Fuente III , José Manuel Blanco, Michelle Amelia y Daniela León, Litto Daniel Gómez, y Henrik Kelner, conducidos por su moderadora a Catherine Llibre , Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Cigarros (ProCigar).

Incursiona en las Fábricas Tradicionales", teniendo como expositores a , José Manuel Blanco, Michelle Amelia y Daniela León, Litto Daniel Gómez, y Henrik Kelner, conducidos por su moderadora a , Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Cigarros (ProCigar). " Entre el Presente y el Futuro . Una Generación que Toma el Relevo Generacional" cuyos panelistas fueron Elba Rodríguez, Antonio -Tony- Gómez, Nirka Reyes, Emmanuel Díaz, Ylse Domínguez y Siegfred Maruschke, moderado por José Manuel Torres , vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).

. Una Generación que Toma el Relevo Generacional" cuyos panelistas fueron Elba Rodríguez, Antonio -Tony- Gómez, Nirka Reyes, Emmanuel Díaz, Ylse Domínguez y Siegfred Maruschke, moderado por , vicepresidente ejecutivo de la (ADOZONA). "Puros Emprendedores. Siguiendo los Pasos de la Pasión Familiar", conducido por Johannes Kelner De Benito, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), siendo los panelistas Hostos Fernández Quesada, Enrique Seijas, Hamlet Espinal, Iturbides Zaldívar y Gregory Blanco.

Los invitados fueron recibidos con una bolsa de bienvenida, cava, café, apetitosos aperitivos y la música de Ovic Saxo y tras finalizar el mismo disfrutaron de un Cocktail Party con abundantes Cigarros Dominicanos Premium, bebidas, canapés y la envolvente música de Dj Willy hasta bien entrada la noche.