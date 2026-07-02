Embajador Edward Pérez Reyes presenta cartas credenciales ante Nueva Zelanda

El embajador dominicano Edward Pérez Reyes y la gobernadora general de Nueva Zelanda, Honorable Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de carrera Edward Pérez Reyes, embajador concurrente de la República Dominicana ante Nueva Zelanda con residencia en Japón, presentó este miércoles sus cartas credenciales ante la gobernadora general de Nueva Zelanda, Honorable Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO, durante una ceremonia oficial celebrada en Government House, en la ciudad de Wellington.

El embajador asumió formalmente sus funciones ante el Estado neozelandés, marcando el inicio de una nueva etapa para continuar fortaleciendo el diálogo político, ampliar la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de intercambio entre la República Dominicana y Nueva Zelanda.

La presentación de las cartas credenciales reviste un significado especial al producirse pocos días después de la conmemoración del duodécimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Nueva Zelanda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/9c82227c-e165-48b2-bac2-64e0b2cc7aab-637e7ba7.jpg El embajador Edward Pérez Reyes presentó sus cartas credenciales ante la gobernadora general de Nueva Zelanda, Honorable Dame Cindy Kiro, GNZM, QSO.

Durante estos doce años, la República Dominicana y Nueva Zelanda han desarrollado una relación caracterizada por el diálogo constructivo, la cooperación en foros multilaterales y un creciente interés por ampliar los intercambios económicos, educativos y culturales.

Ceremonia maorí de bienvenida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/a760e504-e9b8-4e1a-a544-506a7409292e-bacac4f5.jpg La ceremonia maorí forma parte del protocolo oficial de recepción en Government House. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/48290c2f-bd6d-48a3-a38b-6f13e159cff0-41e0f045.jpg ‹ >

La ceremonia incluyó el tradicional powhiri, ceremonia maorí de bienvenida que forma parte del protocolo oficial de recepción en Government House y constituye una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural neozelandés. Posteriormente, el embajador Pérez Reyes presentó las cartas credenciales y sostuvo un cordial intercambio con la gobernadora general.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad entre la República Dominicana y Nueva Zelanda, sobre la base del respeto mutuo, el diálogo permanente y la identificación de áreas de colaboración que generen beneficios concretos para ambos pueblos.

Como parte de su visita oficial a Wellington, el embajador Pérez Reyes desarrolló una agenda de trabajo con autoridades del Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT), que incluyó la presentación de las copias de estilo, reuniones con la División de Naciones Unidas, Derechos Humanos y Commonwealth y con la División de las Américas de dicho ministerio, así como encuentros con representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Industrias Primarias y del sector privado neozelandés.

La República Dominicana reconoce a Nueva Zelanda como un país con una sólida tradición democrática y reconocido liderazgo en innovación, educación, producción agropecuaria, sostenibilidad y gobernanza, ámbitos que ofrecen importantes oportunidades para seguir ampliando una relación bilateral dinámica, moderna y orientada a resultados.

Al concluir su agenda oficial, el embajador Pérez Reyes reafirmó su compromiso de impulsar una diplomacia activa y cercana, enfocada en generar nuevas oportunidades de cooperación, fortalecer los vínculos institucionales y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo y al bienestar de ambas naciones.

"La República Dominicana y Nueva Zelanda comparten una firme vocación por el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la cooperación como instrumentos para enfrentar los desafíos globales. Nuestro propósito es seguir fortaleciendo una relación cada vez más cercana y dinámica, impulsando iniciativas que generen beneficios concretos para nuestros pueblos", expresó el embajador.