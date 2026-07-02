La Bodega de Manuel González Cuesta presenta en República Dominicana "Another Hendrick´s"

La Bodega de Manuel González Cuesta anunció la llegada a República Dominicana de Another Hendrick´s, la nueva expresión de Hendrick´s Gin y la primera incorporación permanente de la marca en casi una década.

Fiel a la base que convirtió a Hendrick´s en una referencia dentro del mundo de la ginebra, esta nueva creación incorpora infusiones de flor de azahar y cacao, dando paso a un perfil sensorial diferente: cítrico, suave y cautivador. Una expresión que amplía los límites creativos de la marca, manteniendo intacto su carácter distintivo.

"Another Hendrick´s conserva la esencia inconfundible de la marca y la eleva hacia una expresión más luminosa, seductora e inesperada", expresó María Laura Gutiérrez, gerente de marca.

Presentada en una elegante botella blanca de diseño único, Another Hendrick´s nace de la exploración botánica de Lesley Gracie, maestra destiladora de Hendrick´s, quien continúa llevando la creatividad de la marca hacia nuevos territorios, descubriendo combinaciones inesperadas que sorprenden al consumidor.

La presentación oficial de esta nueva expresión se realizó el pasado 11 de junio en el restaurante Maraca, ubicado en el corazón de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde clientes, invitados especiales y aliados de la marca se reunieron para vivir una experiencia inspirada en el universo creativo de Hendrick´s.

Más que un lanzamiento, la velada fue una invitación a descubrir una nueva dimensión de la marca. Los asistentes iniciaron el recorrido en un lounge oculto concebido como homenaje al Hendrick´s original, donde la iluminación tenue, las velas y una ambientación cuidadosamente diseñada evocaron el espíritu audaz, curioso e inusual que caracteriza a la marca.

A través de esta experiencia, los invitados fueron transportados a "Anotherland", el universo imaginario de Hendrick´s donde la creatividad cobra vida y nacen propuestas extraordinarias. Cada detalle estuvo pensado para reflejar ese concepto de exploración y descubrimiento que acompaña a esta nueva expresión.

Durante la noche, los invitados pudieron disfrutar de una experiencia de coctelería diseñada para resaltar la esencia de Another Hendrick´s, manteniendo el icónico ritual de la marca con las tres rodajas de pepino, sello distintivo de Hendrick´s alrededor del mundo, que aportaron frescura, aroma y complejidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/2-jean-carlos-nunez-y-carolina-socias-ec2ef985.jpg Jean Carlos Núñez y Carolina Socías. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/3-joel-ramos-y-edgar-avendano-be6d97c8.jpg Joel Ramos y Edgar Avendaño. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/4-lorena-espaillat-y-manuel-pappaterra-cd6067db.jpg Lorena Espaillat y Manuel Pappaterra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/5-marcelle-lama-paloma-rodriguez-y-beatriz-abud-a4512be9.jpg Marcelle Lama, Paloma Rodríguez y Beatriz Abud. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/6-maria-boyero-y-tony-raful-f4a67de5.jpg María Boyero y Tony Raful. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/7-ana-camila-marrero-y-ruta-guzman-5bc9536d.jpg Ana Camila Marrero y Ruta Guzmán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/8-frank-pena-e-ydarnes-cruz-bb264293.jpg Frank Peña e Ydarnes Cruz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/12-manuela-german-y-carlos-alvarez-ad323d23.jpg Manuela Germán y Carlos Álvarez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Presentación especial

El clásico Another Hendrick´s Gin & Tonic se presentó con un giro especial gracias a la incorporación de cáscara de naranja, un detalle que conectó directamente con las notas de flor de azahar y cacao que caracterizan esta nueva expresión.

La velada también contó con creaciones exclusivas como el Another Hendrick´s Spritz, cóctel insignia de la noche, y el Another Negroni, una propuesta que resaltó la versatilidad del destilado y la capacidad de la marca para reinventar la experiencia de disfrutar ginebra.

Con la llegada de Another Hendrick´s, La Bodega de Manuel González Cuesta reafirma su compromiso de acercar al mercado dominicano propuestas innovadoras dentro de la categoría de bebidas premium, invitando a los consumidores a descubrir nuevas formas de disfrutar una marca que continúa reinventándose sin perder su esencia.

Another Hendrick´s está disponible en La Bodega de Manuel González Cuesta, ubicada en Gustavo Mejía Ricart #88, Santo Domingo, así como en los principales establecimientos y tiendas especializadas del país.