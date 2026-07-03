Instituto Dominicano de Cardiología gradúa nueva promoción de especialistas

La AIDC celebró la graduación de una nueva promoción de especialistas formados en sus programas de residencia médica y educación médica continua. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Instituto Dominicano de Cardiología (AIDC) celebró la graduación de una nueva promoción de especialistas formados en sus programas de residencia médica y educación médica continua, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y el fortalecimiento de los servicios cardiovasculares en la República Dominicana.

La ceremonia estuvo encabezada por el director médico de la institución, doctor Josué Pichardo, y la subdirectora médica, doctora Natividad Díaz, junto a los miembros del Comité Ejecutivo, el cuerpo docente, autoridades académicas, especialistas, familiares e invitados especiales.

Durante el acto fueron investidos los profesionales que concluyeron satisfactoriamente sus programas de formación en Cardiología, Ecocardiografía y Cuidados Intensivos Cardiovasculares Coronarios y Postquirúrgicos en Cirugía Cardíaca, consolidando así una nueva generación de médicos preparados para ofrecer atención especializada con los más altos estándares científicos, éticos y humanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/dr-josue-pichardo-y-dra-natividad-diaz-9038d8e0.jpg Dr. Josue Pichardo y Dra. Natividad Díaz, (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/dr-josue-pichardo-dr-jose-armando-gomez-dra-natividad-diaz-y-dr-edgar-cadena-1c682004.jpg Dr. Josué Pichardo, Dr. José Armando Gómez, Dra. Natividad Díaz y Dr. Edgar Cadena. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/dr-josue-pichardo-dra-natividad-diaz-y-dr-rolando-encarnacion-058f4395.jpg Dr. Josue Pichardo, Dra. Natividad Díaz y Dr. Rolando Encarnación. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/dra-claisy-galva-dr-josue-pichardo-dra-natividad-diaz-y-dr-edgar-cadena-73bc6bde.jpg Dra. Claisy Galva, Dr. Josué Pichardo, Dra Natividad Díaz y Dr. Edgar Cadena. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/dra-wilnelia-acosta-dra-natividad-diaz-dra-maria-e-linares-y-dr-nelson-o-acosta-596fa141.jpg Dra. Wilnelia Acosta, Dra Natividad Díaz, Dra. Maria E. Linares y Dr. Nelson O. Acosta. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/parte-de-los-graduandos-a4d15548.jpg Parte de los graduandos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Una nueva generación

Los nuevos especialistas en Cardiología son:

Dra. Génesis Massiel Espinal .

. Dra. Jennifer Yamilet Lugo Marte.

Dra. Johanny L. Bonilla de Coss.

Dr. Jonathan J. Rodríguez Fernández.

Dr. Jorge Luis Guerrero Gómez.

Dr. José Ramón K. Rivera Acosta.

Dr. Samuel Iván Bencosme Hernández.

Dr. Maykel Javier Tapia de León.

Dr. José Raniel Acevedo Sosa.

Los nuevos especialistas en Ecocardiografía son:

Dra. Wilnelia D. Acosta Almonte .

. Dra. María Eugenia Linares Vásquez.

Dr. Nelson Osiris Acosta Morla.

Subespecialidad en Cuidados Intensivos Cardiovasculares Coronarios y Postquirúrgicos en Cirugía Cardíaca:

Dr. José Armando Gómez Castillo

Como parte del programa, los nuevos especialistas realizaron el juramento profesional y recibieron los símbolos que los acreditan como egresados de sus respectivos programas académicos. Asimismo, les fueron entregadas las membresías de la Sociedad Dominicana de Cardiología y del Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología (Ceidoca).

En sus palabras centrales, el doctor Josué Pichardo destacó que cada nueva promoción representa una inversión directa en la salud de la población, al incorporar especialistas preparados para responder a los desafíos actuales de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo.

"Cada médico que culmina su formación en nuestra institución lleva consigo no solo conocimientos científicos y competencias clínicas, sino también una profunda vocación de servicio y un compromiso ético con sus pacientes. Ese es el sello que distingue a nuestros egresados", expresó.

La actividad contó además con la participación de la doctora Cleisy Gálva, coordinadora docente; el doctor Edgar de la Rosa, jefe del Departamento de Enseñanza; el doctor Víctor Tejada, jefe del Departamento de Función Pulmonar; doctor José Rolando Encarnación, presidente de Ceidoca, y el señor Gilberto Martínez, representante de CardioTech; y el quienes tuvieron a su cargo intervenciones y entregas especiales durante la ceremonia.

En representación de los graduandos, la doctora Jennifer Yamilet Lugo Marte pronunció las palabras de agradecimiento, destacando el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento recibido durante los años de formación especializada.

Desde hace más de seis décadas, la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología se ha consolidado como un referente nacional en asistencia, docencia e investigación cardiovascular, contribuyendo de manera significativa a la formación de generaciones de especialistas que hoy prestan servicios en centros de salud de todo el país y del extranjero.