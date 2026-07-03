Aficionados al automovilismo vivieron de cerca la experiencia Le Mans y F1 en RD

La cultura motorsport encontró en República Dominicana un punto de encuentro durante el pasado fin de semana con la transmisión de las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en el marco de la BMW Motorsport Weekend Xperience.

Aficionados, clientes, medios de comunicación e invitados especiales participaron en una jornada dedicada al seguimiento en vivo, el análisis y la conversación en torno al automovilismo internacional, en un entorno orientado a la comunidad y la interacción entre seguidores del deporte motor.

"Con esta experiencia buscamos acercar al público dominicano a la esencia del automovilismo de resistencia, creando un espacio donde no solo se siga una carrera, sino donde se comprenda la tecnología, la estrategia y lo que ocurre detrás de cada decisión en pista", expresó Michelle Gómez, gerente de Marketing de Magna.

Las 24 Horas de Le Mans, celebradas desde 1923 en el circuito de La Sarthe, en Francia, son consideradas una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial.

Su formato de resistencia ininterrumpida durante 24 horas pone a prueba no solo la velocidad, sino también la estrategia, la fiabilidad mecánica, la gestión del equipo y la capacidad de adaptación ante condiciones cambiantes en pista.

A diferencia de otras competencias, el resultado en Le Mans depende de múltiples factores donde la eficiencia operativa y la consistencia son determinantes, convirtiéndola en una referencia histórica dentro del deporte motor y en una plataforma clave para el desarrollo tecnológico de la industria automotriz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/carla-chalas-560269c8.jpeg Carla Chalas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/asistentes-disfrutando-de-la-competencia-6f7a0891.jpeg Asistentes disfrutando de la competencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/jacinto-howley-y-giulio-pelliccione-7a3c6d3e.jpeg Jacinto Howley y Giulio Pelliccione. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Legado de la carrera

BMW forma parte de ese legado con una trayectoria relevante en las carreras de resistencia, destacando la victoria absoluta obtenida en 1999 con el BMW V12 LMR, uno de los hitos más importantes de su historia en el automovilismo, y su participación actual en la era moderna del endurance a través de BMW M Motorsport en categorías como Hypercar y LMGT3.

La BMW Motorsport Weekend Xperience fue concebida como un espacio para acercar al público dominicano a la esencia de Le Mans desde una perspectiva más amplia que la simple transmisión de una carrera, integrando análisis, conversación y experiencias compartidas alrededor del automovilismo internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/antonio-vasquez-y-alex-guzmanjpg-7c13d3c5.jpeg Antonio Vásquez y Alex Guzmán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/frank-olivares-y-maximo-romero-01aae68b.jpeg Frank Olivares y Máximo Romero. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El evento, desarrollado junto a La X 102.1 FM, Gepiano F1, entre otros aliados, se enmarcó bajo el concepto "More than a Watch Party" y transformó el espacio en un punto de experiencia inspirado en el universo BMW M, combinando transmisión en vivo, análisis especializado, contenido y comunidad en un mismo entorno.

El domingo, la experiencia continuó con el MINI F1 Morning, dedicado al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, ampliando la propuesta hacia la Fórmula 1 y complementando el fin de semana con una segunda jornada de interacción, análisis y seguimiento en vivo.

Además de la transmisión de las competencias, la actividad incluyó dinámicas, rifas y espacios de conversación que fortalecieron el sentido de comunidad entre los asistentes, consolidando el encuentro como un punto de conexión para los aficionados del automovilismo en República Dominicana.

Con iniciativas como BMW Motorsport Weekend Xperience, la marca continúa acercando su legado deportivo a través de este tipo de espacios donde la pasión por el alto rendimiento trasciende las pistas para convertirse en una experiencia compartida, respaldando el interés por esta disciplina en el país.