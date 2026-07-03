Carmen Ligia Barceló celebra el "Premio Orgullo Hato Mayor" y anuncia importantes avances

Durante la entrega de premios y reconocimiento en el Premio Orgullo Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Con la presentación de importantes iniciativas legislativas y avances en infraestructura escolar, la diputada Carmen Ligia Barceló celebró la segunda edición del "Premio Orgullo Hato Mayor al Mérito Estudiantil y Magisterial", con el objetivo de impulsar el desarrollo educativo y profesional de la provincia.

Durante la celebración se entregaron 20 becas universitarias y computadoras a estudiantes de excelencia. A la vez, se otorgaron distinciones especiales y pergaminos de reconocimiento a la trayectoria y vocación del sector magisterial de la provincia.

"Hace un año sembramos una idea. Hoy demostramos que este sueño camina, tiene continuidad y envía un mensaje claro: aquí el mérito importa, el esfuerzo se reconoce y la educación ocupa el lugar que merece", afirmó Barceló ante una audiencia integrada por autoridades nacionales, provinciales y educativas, entre las que se encontraba la alcaldesa Carolina Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/legisladora-carmen-ligia-barcelo-durante-la-celebracion-del-premio-orgullo-hato-mayor-f96964c9.jpeg Legisladora Carmen Lígia Barceló, durante la celebración del Premio Orgullo Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/durante-la-celebracion-8361aaf7.jpg Durante la celebración. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Resultados de gestión: Infraestructura y reformas administrativas

Además de las premiaciones, la diputada Barceló explicó los resultados de sus gestiones en favor de las escuelas de la provincia. Informó que, tras reunirse en marzo pasado con el área de infraestructura del Ministerio de Educación (MINERD), se realizó un levantamiento técnico en las comunidades.

"Como resultado, ya fueron intervenidos los centros Cañada del Agua, El Cercado y Guayabal en Hato Mayor; Benito González, Loma Clara y Luz Mirla Javier Reyes en El Valle; y Catarey Adentro en Sabana de la Mar. Además, anunció que próximamente se repararán 12 planteles más", anunció Barceló.

En el plano legislativo y administrativo, Barceló comunicó el sometimiento ante la Cámara de Diputados de una resolución que solicita al Poder Ejecutivo y al MINERD la división del Distrito Educativo 05-04. Esta propuesta busca descentralizar las operaciones, disminuir la burocracia y agilizar la supervisión de los programas escolares.

"De igual manera hemos solicitado a través del Consejo de Desarrollo Provincial, la inclusión en el presupuesto general del Estado para el año 2027 de la construcción de dos nuevos centros educativos destinados al primer ciclo del nivel secundario, con el fin de mitigar la alta demanda de cupos en este renglón", resaltó Barceló.

El valor del pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial

En un mensaje directo a la juventud galardonada, la legisladora reflexionó sobre los desafíos de la era digital, la inteligencia artificial (IA) y el uso de las redes sociales.

Si bien definió a la IA como una gran herramienta de apoyo, advirtió sobre el peligro de dejar de pensar al depender por completo de la tecnología.

"La inteligencia artificial puede ayudarles a estudiar, organizar ideas, resolver dudas y abrir caminos, pero no puede reemplazar lo más importante: la capacidad de pensar, argumentar, crear y decidir con criterio propio. El verdadero talento no está en recibir una respuesta rápida, sino en saber hacer buenas preguntas", enfatizó Barceló.

La diputada instó a los estudiantes a cultivar el pensamiento crítico como la habilidad más valiosa del siglo, recordando que, en un entorno lleno de información, "la persona que sabe pensar es la persona más poderosa en la habitación".

También aclaró que el éxito rápido que se promueve en las redes sociales no es real, señalando que las historias que verdaderamente inspiran requieren de mucha disciplina, preparación y esfuerzo continuo.

Barceló extendió un reconocimiento especial a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y al cuerpo docente, destacando que la tecnología jamás sustituirá la capacidad del maestro de formar el carácter e inspirar confianza en el alumnado. A su vez, agradeció el sacrificio de los padres y el soporte del jurado calificador.

Esta segunda edición contó con el respaldo de la Presidencia de la República, Universidad Central del Este (UCE), Inicia, Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Refidomsa y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Así como el Banco de Reservas, Grupo Rica, Induban, Switch Havas, ARS Futuro, Franco Fernández, Aduanas, Azúcar, VIP, Logo de Arianny, J´art, Hungo y Vega Graphic.