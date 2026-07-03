El deporte nacional rinde tributo histórico al piloto dominicano Luis Rafael Méndez

El automovilismo dominicano vivió una noche histórica con el emotivo homenaje rendido Al piloto dominicano Luis Rafael Méndez. Con una trayectoria de más de tres décadas, su legado inspiró un encuentro exclusivo donde se revivieron las grandes hazañas que el legendario piloto conquistó en pistas nacionales e internacionales.

El evento, celebrado en las instalaciones de Porsche Center Santo Domingo, reunió a destacados clientes, medios de comunicación y fanáticos de Méndez. Los asistentes disfrutaron de una velada única que conjugó la nostalgia del pasado deportivo con la más alta tecnología.

Durante el encuentro se recordó cómo Méndez hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en ganar el campeonato IMSA GTO en 1980. Esta hazaña motivó la creación de una pieza única de colección: un Porsche 911 GT3 RS artesanal desarrollado bajo el exclusivo programa Sonderwunsch, el servicio exclusivo de Porsche, único en el mundo, que permite a los clientes personalizar y crear vehículos artesanales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/federico-gonzalez-maricarmen-de-gonzalez-ck-holly-25f313ec.jpeg Federico Gonzalez, Maricarmen De Gonzalez, CK Holly. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/fermin-moore-michelle-de-moore-24b2d4bf.jpeg Fermín Moore y Michelle de Moore. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/johanny-benito-nicolas-benito-dirk-van-weli-leo-sanchez-4af03c8b.jpeg Johanny Benito, Nicolas Benito, Dirk Van Weli y Leo Sánchez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/gt3-rs-sonderwunsch-luis-rafael-mendez-17007f5c.jpeg GT3 RS Sonderwunsch "Luís Rafael Méndez". (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo, expresó a través de un comunicado de prensa que los invitados pudieron admirar un exterior que resalta por los históricos colores Mexico Blue y Racing Yellow, presentes en los retrovisores, ventanas, tomas de aire, paragolpes, techo, tapa delantera y en su imponente alerón trasero.

„En el interior, los presentes apreciaron una fina artesanía que combina cuero negro y Race-Tex con costuras amarillas. El diseño incluye asientos deportivos con detalles del paquete Weissach, puertas personalizadas y una llave pintada en Mexico Blue, reafirmando el carácter exclusivo y sofisticado de este proyecto", resaltó.

"Más allá de su estética, el modelo conserva su ADN de competición, desarrolla 525 HP y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3.0 segundos con su transmisión de siete velocidades optimizada para la pista", detalló Peynado.

"Festejamos la carrera de Luis Méndez introduciendo este especial Porsche GT3 RS, un homenaje al legendario piloto y su vehículo usado durante sus mejores carreras", expresó entusiasmado Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo, al dirigirse a los asistentes de la velada.

Acerca de Luís Rafael Méndez

Luís Rafael Méndez, nacido en San Francisco de Macorís, es una de las figuras más emblemáticas del automovilismo dominicano.

Su trayectoria lo llevó a recibir reconocimientos como "Automovilista del Siglo" por la FIA (Nacam/México), ingresar al Pabellón de la Fama del Automovilismo Dominicano y lograr hitos regionales e internacionales, incluyendo el campeonato de la categoría GTO en la serie IMSA en 1980 como primer latinoamericano en conseguirlo.

Además, también ha sumado victorias y podios en IMSA, títulos en Puerto Rico, Centroamérica y República Dominicana, y múltiples triunfos en competencias icónicas de Costa Rica, consolidando un legado competitivo que marcó a toda una generación.