El gobierno de Alemania distingue al Dr. Herbert Stefan Stern Díaz

La República Federal de Alemania distinguió al Dr. Herbert Stefan Stern Díaz con la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria como médico, académico e historiador.

Además, por su compromiso con la preservación de la memoria histórica y el fortalecimiento de los vínculos entre Alemania y la República Dominicana.

La condecoración fue entregada por la ministra de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Serap Güler, durante una ceremonia celebrada en el Centro Domínico Alemán, en presencia de la embajadora de Alemania en la República Dominicana, Maike Friedrichsen, representantes del cuerpo diplomático, autoridades nacionales, miembros de la comunidad judía, invitados especiales y familiares del homenajeado.

La distinción reconoce una vida dedicada al servicio, la excelencia profesional y al fortalecimiento del entendimiento entre Alemania y la República Dominicana.

A lo largo de su trayectoria, el Dr. Stern ha realizado importantes aportes en los ámbitos de la medicina, la investigación, la docencia y la preservación de la memoria histórica, convirtiéndose en un referente del diálogo entre ambas naciones.

Durante su intervención, la ministra de Estado Serap Güler destacó que el legado del Dr. Stern trasciende el ámbito profesional y ha contribuido de manera significativa a fortalecer el conocimiento histórico, el diálogo y el entendimiento entre Alemania y la República Dominicana.

"Gracias a su labor, innumerables dominicanos han podido comprender mejor la historia del pueblo judío, el Holocausto y la responsabilidad de Alemania por los crímenes cometidos bajo el régimen nacionalsocialista".

También indicó que ha contribuido a proyectar una imagen moderna y equilibrada de Alemania como una nación democrática comprometida con la memoria, la responsabilidad y la dignidad humana.

Por su parte, la embajadora Maike Friedrichsen resaltó que esta condecoración constituye un reconocimiento a una trayectoria excepcional marcada por el compromiso, la generosidad y la construcción de puentes entre pueblos y culturas.

"A lo largo de los años, el Dr. Herbert Stern ha contribuido de manera significativa a preservar la memoria de la inmigración judía en la República Dominicana y a fortalecer los vínculos entre Alemania, la comunidad judía de la República Dominicana e Israel. Lo ha hecho siempre desde una actitud de diálogo, cercanía y construcción de puentes".

Un discurso de compromiso y gratitud

Al recibir la condecoración, el Dr. Herbert Stefan Stern Díaz agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con la memoria histórica y el servicio a la sociedad.

"He dedicado parte de mi trabajo como historiador de la medicina a rescatar y documentar esa memoria, porque creo firmemente que los pueblos que recuerdan su pasado están mejor preparados para construir su porvenir. Que el Gobierno alemán reconozca hoy esa labor confirma que la memoria, cuando es honesta, no divide: reconcilia."

Médico oftalmólogo, académico e historiador, el Dr. Herbert Stefan Stern Díaz ha desarrollado una destacada trayectoria profesional y académica durante más de cuatro décadas.

}En reconocimiento a sus aportes a la ciencia médica, fue distinguido por el Colegio Médico Dominicano con el título de Maestro de la Medicina Dominicana, una de las más altas distinciones que otorga el gremio.

Paralelamente, ha mantenido una estrecha colaboración con la Embajada de Alemania en Santo Domingo, brindando atención médica a ciudadanos alemanes y al personal diplomático, distinguiéndose por su vocación de servicio, disponibilidad y compromiso.

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