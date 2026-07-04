Rafa Nadal Tennis Center de Punta Cana hace del pickleball en una nueva apuesta para el turismo

Alex Moya, Alexia Asensi, Massimo Ferretti y Miguel Delgado, organizadores del torneo de pickleball. ( FUENTE EXTERNA )

El Caribe ya tiene un nuevo epicentro para el deporte que más ha crecido en el mundo occidental en los últimos cuatro años.

Del 19 al 21 de junio de 2026, las canchas del Rafa Nadal Tennis Center, dentro del complejo de Meliá Hotels International, se transformaron en el escenario del Punta Cana International Pickleball Open: tres días que combinaron competencia de alto nivel, entretenimiento y un sentido único de comunidad global, con ZEL Punta Cana como sede oficial del torneo Rafa Nadal Tennis Center.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/2-principal-ii--ricardo-via-y-eric-trujillo-de-mexico-ganadores-del-pickleball-open-67f1f802.jpg Ricardo Via y Eric Trujillo de mexico, Ganadores del pickleball open. (FUENTE EXTERNA)

Más que una tendencia, el torneo demostró ser un movimiento cultural que rompe fronteras. Un total de 292 jugadores de 18 países se midieron en diversas categorías, reflejando la amplitud de una disciplina que convoca desde atletas experimentados hasta quienes la descubrieron hace apenas unos meses.

Esta primera edición dejó evidencia de que el camino es el correcto: la combinación de competencia de alto nivel, intercambio cultural y networking generacional es una fórmula que el destino puede sostener, escalar y repetir.

"Este torneo demostró que Punta Cana tiene la infraestructura, el talento humano y el espíritu para convertirse en sede permanente del deporte internacional. Que el Rafa Nadal Tennis Center haya sido el hogar de este evento es una señal contundente del valor y la proyección que este destino ofrece al Caribe y al mundo", sostuvo Mynor Espinoza, Director Senior de Operaciones de Meliá Hotels International en República Dominicana.

Tres actores distintos construyeron un solo evento. La organización del Punta Cana International Pickleball Open puso la estructura competitiva y la convocatoria internacional. El Rafa Nadal Tennis Center aportó canchas de estándar mundial y el peso de una marca que el deporte de raqueta lleva décadas construyendo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/3-prin1-b06861ed.jpg Enmanuelle Dickson y Samy Dickson de República Dominicana, ganadores del segundo lugar junto a ganadores del torneo. (FUENTE EXTERNA)

Y ZEL Punta Cana, la propuesta lifestyle nacida de la alianza entre Meliá Hotels International y Rafa Nadal, fue el espacio donde el deporte se transformó en experiencia: alojamiento oficial, patrocinador principal y el lugar donde cada atleta y visitante encontró el ritmo del destino.

El silbato final de cada jornada no marcaba el cierre, sino el inicio de la celebración. La Carpa Party se convirtió en el corazón social del Open, encendiéndose cada tarde al ritmo de DJ y cerrando con música en vivo, mientras atletas, acompañantes y visitantes internacionales de casi 20 países consolidaban una auténtica comunidad internacional entre sesiones de bienestar, activaciones de patrocinadores y la experiencia lifestyle de ZEL Punta Cana.

Los resultados del OPEN COED

La final coronó a Ricardo Vía y Eric Trujillo de México como campeones, mientras que Enmanuel Dickson y Samy Dickson representaron a República Dominicana con el segundo lugar, un resultado que resume bien lo que fue el torneo: competencia internacional de primer nivel con orgullo local presente hasta el final.

Lo que comenzó como una apuesta terminó siendo una confirmación. Punta Cana tiene todo lo que el deporte internacional necesita, y esta edición lo dejó en evidencia.

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Sobre el Rafa Nadal Tennis Center

Situado dentro del complejo de Meliá Hotels International en Punta Cana, combina instalaciones de primer nivel con la metodología de entrenamiento de la Rafa Nadal Academy.

Sus cinco pistas de tenis, cuatro de pádel, seis de pickleball y gimnasio Technogym lo convierten en el lugar ideal para jugadores de todos los niveles que desean mejorar su juego en un entorno privilegiado del Caribe.

Sobre ZEL Punta Cana

La marca lifestyle de Meliá Hotels International, diseñada para quienes buscan experiencias auténticas donde el deporte, el bienestar y la cultura se encuentran. ZEL Punta Cana fue el alojamiento oficial del torneo y uno de sus patrocinadores principales.