Fashion Freak Fest 2026 celebró "Maison Caribe", el concepto de su cuarta edición

Sócrates McKinney, Marielle Araujo, José Forteza, Luis Sánchez, María Fernanda y Leonel Lirio, en la cuarta edición de Fashion Freak Fest 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Durante el fin de semana, Fashion Freak Fest celebró su cuarta edición en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, presentando Maison Caribe, una propuesta creativa que redefinió la moda desde una perspectiva caribeña contemporánea, fusionando identidad, sofisticación y cultura en una experiencia única.

Creado por la comunicadora, productora y promotora de moda Marielle Araujo, Fashion Freak Fest se ha consolidado como una de las principales plataformas para impulsar el talento creativo, generar oportunidades para diseñadores, marcas y emprendedores, fortaleciendo las industrias de la moda, la belleza y el estilo de vida en la República Dominicana.

Wear the Island

Inspirado en el concepto de una maison como casa creativa y espacio de expresión, Maison Caribe celebró al Caribe como un epicentro de estilo donde convergen la tradición, el arte y la innovación.

Bajo el lema "Wear the Island", esta edición invitó a descubrir una visión renovada de la identidad caribeña a través de la moda, cuyas pasarelas estuvieron bajo la dirección del reconocido gurú de la moda dominicana Sócrates McKinney.

La programación de pasarelas reunió a 20 diseñadores y marcas nacionales e internacionales. El viernes presentaron sus colecciones Nicci Swim, Crochet Stuff by Allison Cruz, Yenny Vásquez, Yojanna Varela, ARTYPICAL, AVO, Yohanna Gursey (Estados Unidos), Jeanette Limas (Estados Unidos) y Giannina Azar.

El sábado desfilaron Génesis Ruiz & Gina Collado, Sol Tropic Swimwear, Marisol Henríquez, Modeco by Emely Polanco, Zean by Ismael Rodríguez, Mundana by Dariela Castilla (México), Joel Reyes, Victor y Jesse (México) y Wilson Alcéquiez.

Como invitado especial, el festival recibió a José Forteza, editor senior de Vogue Latinoamérica y presidente honorario de Fashion Designers of Latin America (FDLA).

Además de las pasarelas, Fashion Freak Fest 2026 presentó un Market de Experiencias, donde importantes marcas de moda, belleza y estilo de vida desarrollan activaciones, lanzamientos, demostraciones, talleres y experiencias interactivas durante ambos días del evento.

Además, el programa académico Fashion Freak Talks integró a reconocidos profesionales nacionales e internacionales con una agenda que inició con la proyección del documental "Chapter II", de Miguel Genao y Frank Pérez, seguida del panel "Wear the Island: diseñadores de moda", moderado por Marielle Araujo, junto a Leonel Lirio, Miguel Genao, Frank Pérez y Lyliana Pérez (Lyli Pé).

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La agenda también ofreció conferencias y experiencias como:

" Style that Survives the Island : cabello con actitud al ritmo de la isla", presentada por got2b Talks, con Sharon Consuegra y Grace Mercedes

: cabello con actitud al ritmo de la isla", presentada por got2b Talks, con Sharon Consuegra y Grace Mercedes "Tu piel es tu primer accesorio de moda : los básicos que hacen que tu look caribeño brille de verdad", de Laboratorios BABÉ Talks , impartida por la Dra. Esmely Almánzar

: los básicos que hacen que tu look caribeño brille de verdad", de , impartida por la Dra. Esmely Almánzar La Embassy Suites Experience, junto a Stephanie Rosario

La conferencia "El poder de romper el molde: la autonomía es el nuevo lujo", a cargo de Eddy Gómez

"Hello Fashion World! Todo lo que necesitas saber si quieres estudiar moda ", presentada por Sócrates McKinney

", presentada por Suiphar Línea Derma Talks, con Hugo Ávila Lamarche, sobre antioxidantes y fotoprotección para un envejecimiento saludable

Glow and Go Talks, dedicada a descubrir y transformar la rutina de belleza

Y Neutrogena Talks, con Marianny Belén, bajo el tema "Beauty to a Science"

El Foyer Zafiros complementó la programación con experiencias abiertas al público

complementó la programación con abiertas al público ARTYPICAL desarrolla una experiencia interactiva

desarrolla una experiencia interactiva Pilar Ricart presentó el taller "El arte de vestir la mesa"

Mientras Sesderma realizó el taller creativo "Pinta tu cosmetiquera"

Como parte de las novedades de esta edición, Fashion Freak Fest 2026 presentó oficialmente la nueva Revista Fashion Freak, una plataforma editorial dedicada a destacar las historias, tendencias y protagonistas que impulsan la industria de la moda y la belleza.