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El banco BHD participa en el Visa Payments Forum Américas 2026

Entre los principales temas discutidos estuvieron la inteligencia artificial, la expansión de las identidades digitales, las credenciales de pago flexibles y las nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y agilizar las transacciones digitales

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    El banco BHD participa en el Visa Payments Forum Américas 2026
    Alberto Mármol, Alberto Mencía, Claridiana Mejía, Erick Neri y Hugo Sosa. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco BHD participó en el Visa Payments Forum Américas 2026, uno de los principales encuentros de la industria de pagos, que reúne a instituciones financieras, comercios, fintechs y socios estratégicos para debatir sobre las tendencias e innovaciones que están transformando el ecosistema financiero global.

    Durante el encuentro, los representantes del BHD participaron en sesiones, conferencias y espacios de intercambio con líderes de la industria financiera y tecnológica, donde se abordaron las principales tendencias que están impulsando la evolución de los pagos digitales y el comercio electrónico en la región.

    La delegación de la entidad financiera estuvo integrada por:

    • Alberto Mencía, vicepresidente senior de Negocios Personas Afluentes
    • Claridiana Mejía, vicepresidenta de Tarjetas de Crédito
    • Alberto Mármol, segundo vicepresidente de Administración de Portafolio y Desarrollo de Productos
    • Hugo Sosa, segundo vicepresidente de Proyectos, Desempeño y Análisis de Datos

    Disertación

    Entre los principales temas discutidos estuvieron la inteligencia artificial, la expansión de las identidades digitales, las credenciales de pago flexibles y las nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y agilizar las transacciones digitales.

    Asimismo, se dieron a conocer iniciativas enfocadas en la próxima generación del comercio digital, incluyendo herramientas impulsadas por inteligencia artificial, nuevas experiencias de pago y tecnologías orientadas a fortalecer la seguridad, la personalización y la eficiencia de las transacciones para consumidores y empresas.

     

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