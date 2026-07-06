El banco BHD participa en el Visa Payments Forum Américas 2026

El Banco BHD participó en el Visa Payments Forum Américas 2026, uno de los principales encuentros de la industria de pagos, que reúne a instituciones financieras, comercios, fintechs y socios estratégicos para debatir sobre las tendencias e innovaciones que están transformando el ecosistema financiero global.

Durante el encuentro, los representantes del BHD participaron en sesiones, conferencias y espacios de intercambio con líderes de la industria financiera y tecnológica, donde se abordaron las principales tendencias que están impulsando la evolución de los pagos digitales y el comercio electrónico en la región.

La delegación de la entidad financiera estuvo integrada por:

Alberto Mencía , vicepresidente senior de Negocios Personas Afluentes

, vicepresidente senior de Negocios Personas Afluentes Claridiana Mejía , vicepresidenta de Tarjetas de Crédito

, vicepresidenta de Tarjetas de Crédito Alberto Mármol, segundo vicepresidente de Administración de Portafolio y Desarrollo de Productos

Hugo Sosa, segundo vicepresidente de Proyectos, Desempeño y Análisis de Datos

Disertación

Entre los principales temas discutidos estuvieron la inteligencia artificial, la expansión de las identidades digitales, las credenciales de pago flexibles y las nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y agilizar las transacciones digitales.

Asimismo, se dieron a conocer iniciativas enfocadas en la próxima generación del comercio digital, incluyendo herramientas impulsadas por inteligencia artificial, nuevas experiencias de pago y tecnologías orientadas a fortalecer la seguridad, la personalización y la eficiencia de las transacciones para consumidores y empresas.

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