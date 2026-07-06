Claro Dominicana anuncia la expansión nacional de Recicla con Claro

Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Claro Dominicana anunció la expansión nacional de Recicla con Claro, ampliando a 44 los puntos de recolección disponibles para el descarte responsable de equipos electrónicos en distintas provincias del país.

La iniciativa tiene el propósito de que cada vez más dominicanos puedan elegir la segunda opción para su teléfono móvil, tableta, módem u otro aparato electrónico.

El crecimiento acelerado del uso de dispositivos tecnológicos ha convertido la adecuada disposición de residuos electrónicos en un desafío ambiental cada vez más relevante. De acuerdo con el Global E-waste Monitor, los residuos electrónicos constituyen el flujo de desechos de mayor crecimiento en el mundo.

Responsabilidad de cada hogar

Esta realidad también se refleja en los hogares dominicanos. Estudios del WEEE Forum estiman que un hogar promedio convive con decenas de equipos eléctricos y electrónicos, desde teléfonos móviles y tabletas hasta televisores, computadoras y módems.

Extrapolado al número de hogares del país, esto representa cientos de millones de dispositivos que, con el paso del tiempo, requerirán una disposición responsable para proteger el medioambiente y prevenir riesgos para la salud.

En este contexto, la expansión de Recicla con Claro busca que cada vez más dominicanos se conviertan en protagonistas del cuidado del medioambiente, facilitando una forma sencilla, segura y accesible de contribuir al futuro de la República Dominicana.

Consciente de este desafío, Claro impulsa un modelo integral de gestión de residuos electrónicos que reúne iniciativas orientadas a la recolección, reutilización, reciclaje y sensibilización ciudadana.

Visión a largo plazo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/contenedor-raee-de-claro-dominicana-d05be155.png Contenedor RAEE de Claro Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

La expansión del programa forma parte de una visión de largo plazo para fortalecer una cultura de reciclaje responsable y consumo sostenible en la República Dominicana, promoviendo que el cuidado del medioambiente sea una responsabilidad compartida.

Como la empresa que conecta a millones de dominicanos cada día, Claro entiende que también tiene la oportunidad de movilizar a millones de personas hacia hábitos de consumo más responsables.

Más allá de habilitar puntos de recolección, la iniciativa busca impulsar un movimiento ciudadano en el que cada equipo reciclado represente una contribución concreta a la protección del entorno y al bienestar de las futuras generaciones.

Al referirse a la iniciativa, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana, destacó que el verdadero impacto del programa reside en la participación de los ciudadanos.

"Cuando millones de personas realizan pequeñas acciones con un propósito común, el impacto puede ser extraordinario. Cada equipo electrónico que reciclamos correctamente representa una oportunidad para proteger nuestros recursos naturales y aportar, entre todos, al futuro de nuestro país. Esa es la invitación que hacemos hoy a todos los dominicanos", expresó.

En tanto, Pilar Haché, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Claro Dominicana, explicó que la expansión a nivel nacional busca acercar el programa a más comunidades, promoviendo una participación cada vez más amplia y facilitando que las personas integren este hábito de forma práctica en su día a día.

"Queremos que todos los dominicanos cuenten con una alternativa confiable para la disposición adecuada de sus equipos electrónicos en desuso. Nuestro propósito es impulsar un cambio cultural hacia el reciclaje y el consumo responsable, de manera que estas prácticas se conviertan en parte natural de la vida cotidiana", señaló.

A través de Recicla con Claro, los ciudadanos pueden depositar teléfonos móviles, tabletas, baterías, módems, cables, cargadores, audífonos y otros accesorios electrónicos en contenedores especialmente habilitados para su disposición segura.

Los equipos pueden depositarse en los 44 Centros de Atención a Clientes ubicados en:

Santo Domingo

Santiago

Mao

Puerto Plata

Bonao

Moca

La Vega

Nagua

Salcedo

San Francisco de Macorís

La Romana

San Pedro de Macorís

Higüey

Barahona

San Juan

Baní

Azua

El compromiso de Claro con la gestión responsable de residuos electrónicos ha sido reconocido por importantes organizaciones nacionales e internacionales.

En 2025, el programa fue incluido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Catálogo de Prácticas Prometedoras.

Asimismo, en 2026 fue reconocido entre las iniciativas empresariales con mayor capacidad de transformación sostenible del país al posicionarse en el Top 15 Empresas que Transforman la República Dominicana, de Expo Sostenible.