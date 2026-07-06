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Futuros Autores
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Futuros Autores anuncian talleres gratuitos de ilustración y teatro

La actividad tiene como objetivo de que los niños y adolescentes potencien sus capacidades al máximo

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    Futuros Autores anuncian talleres gratuitos de ilustración y teatro
    Milciades Suero, ilustrador. (FUENTE EXTERNA)

    La organización Futuros Autores del Mundo realizó el lanzamiento de sus  talleres de ilustración y teatro, que ofrecerá en los meses de julio y agosto, de manera gratuita.

    La actividad tiene como objetivo de que los niños y adolescentes potencien sus capacidades al máximo.

    "Pintemos el futuro" es el taller de ilustración que ofrecerán de la mano del conocido ilustrador Milciades Suero, los días 8, 15, 22 y 29 de julio, via zoom, a las 4:00pm libre de costo.

    Los niños aprenderán las bases de la ilustración y se acercarán a otros tipos de arte que les ayudarán a seguir desarrollando su capacidad creativa y sentido crítico.

    El taller de teatro será los días 10 de julio y 27 de agosto de 3:00pm a 4:30pm, impartido por la experta teatrista Lorena Oliva y también libre de costo para los participantes.

    Inscripción

    El objetivo es que los niños desarrollen habilidades de:

    • comunicación
    • empatía
    • desenvolvimiento escénico

    Ambos talleres cuentan con el apoyo de Seabord, Bienetre Editorial y Banco Popular. Para inscribirse de forma gratuita en cualquiera de estos talleres, deben acceder al formulario que se encuentra en la página de Instagram de @futurosautoresdelmundo.

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