El ICDA conmemora el 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos

La actividad reunió a representantes del cuerpo diplomático, autoridades institucionales, estudiantes, egresados, docentes y colaboradores. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA) conmemoró el 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos con Freedom Rocks, una velada que combinó música, cultura y gastronomía para celebrar la amistad y el intercambio cultural que han caracterizado la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

La actividad reunió a representantes del cuerpo diplomático, autoridades institucionales, estudiantes, egresados, docentes, colaboradores e invitados especiales, quienes disfrutaron de un recorrido por los grandes clásicos del rock norteamericano de las décadas de los 80 y 90 a cargo de la agrupación Max Retro.

La ceremonia inició con la interpretación de los himnos nacionales de la República Dominicana y de los Estados Unidos, a cargo de la Coral Mixta del Instituto Cultural Domínico Americano, marcando el inicio de una noche de celebración y encuentro entre ambas culturas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Darys Estrella, presidenta del Consejo de Directores del ICDA, quien destacó que esta fecha posee un significado especial para la institución, fundada en 1947 con la misión de promover el entendimiento entre República Dominicana y los Estados Unidos mediante la educación, la cultura y el intercambio de ideas.

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Intercambio entre culturas

Durante su intervención, Estrella resaltó que ese compromiso se ha reflejado, a lo largo de casi ocho décadas, en iniciativas que han contribuido a la formación de generaciones de estudiantes y al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Asimismo, afirmó que la música, como pocas expresiones artísticas, tiene la capacidad de acercar a las personas y crear experiencias compartidas, razón por la cual el Instituto eligió conmemorar este importante aniversario a través de un concierto.

La actividad contó con la participación de Chelsia Hetrick, consejera para Asuntos Públicos, en representación de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo.

Como parte de la experiencia, el público disfrutó de una muestra de gastronomía típica de los Estados Unidos, con una selección de platos representativos que complementó el carácter cultural de la actividad.

La velada concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales, que iluminó el cielo como cierre de una noche dedicada a la música, la convivencia y la amistad entre ambas naciones.

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