Listo Ferretería y Hogar abre su segunda sucursal en Santo Domingo Este
Esta nueva tienda está ubicada en la avenida San Vicente de Paul y forma parte del plan de expansión de la empresa en el país
Listo Ferretería y Hogar continúa ampliando su presencia en el país con la apertura de su segunda sucursal en Santo Domingo Este, un paso que forma parte de su estrategia de crecimiento y de acercar su oferta a clientes residenciales y profesionales del sector construcción.
La nueva tienda está ubicada en la avenida San Vicente de Paul número 14 y fue concebida para ofrecer una experiencia de compra cómoda, ágil y eficiente.
Con este establecimiento, la empresa busca consolidarse como una ferretería moderna y de referencia para proyectos de construcción, remodelación, mantenimiento y mejoramiento del hogar.
- La propuesta está dirigida tanto a familias como a contratistas, arquitectos, ingenieros, empresas y profesionales de la construcción, quienes encontrarán una amplia oferta de productos y soluciones para sus proyectos.
Potencial de SDE
Durante la apertura, Miguel José Barceló, director general de la tienda, destacó que esta nueva sucursal representa la confianza de la empresa en el potencial de Santo Domingo Este y reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento económico y comercial de esta demarcación.
La inauguración también marca un nuevo paso dentro del plan de expansión de Listo Ferretería y Hogar, que contempla continuar fortaleciendo su presencia en distintos mercados de la República Dominicana mediante la apertura de nuevas sucursales y el desarrollo de una propuesta orientada al servicio, la conveniencia y la cercanía con sus clientes.