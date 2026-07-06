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Listo Ferretería y Hogar
Listo Ferretería y Hogar

Listo Ferretería y Hogar abre su segunda sucursal en Santo Domingo Este

Esta nueva tienda está ubicada en la avenida San Vicente de Paul y forma parte del plan de expansión de la empresa en el país

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    Listo Ferretería y Hogar abre su segunda sucursal en Santo Domingo Este
    Cinthia Santana, José Manuel Reynoso, José Luis Báez, Miguel José Barceló, Darío Suero y Alicia Medina. en la inauguración de la nueva tienda de Listo Ferretería y Hogar en Santo Domingo Este. (ESTARLIN ROSA)

    Listo Ferretería y Hogar continúa ampliando su presencia en el país con la apertura de su segunda sucursal en Santo Domingo Este, un paso que forma parte de su estrategia de crecimiento y de acercar su oferta a clientes residenciales y profesionales del sector construcción.

    La nueva tienda está ubicada en la avenida San Vicente de Paul número 14 y fue concebida para ofrecer una experiencia de compra cómoda, ágil y eficiente.

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    Infografía
    Vista exterior de la nueva sucursal de Listo Ferretería y Hogar en la avenida San Vicente de Paul. (ESTARLIN ROSA)

    Con este establecimiento, la empresa busca consolidarse como una ferretería moderna y de referencia para proyectos de construcción, remodelación, mantenimiento y mejoramiento del hogar.

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    Interior de la nueva sucursal de Listo Ferretería y Hogar en la avenida San Vicente de Paul.
    Interior de la nueva sucursal deListo Ferretería y Hogar en la avenida San Vicente de Paul. (ESTARLIN ROSA)
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    Interior de la nueva sucursal de Listo Ferretería y Hogar en la avenida San Vicente de Paul.
    Interior de la nueva sucursal de Listo Ferretería y Hogar en la avenida San Vicente de Paul. (ESTARLIN ROSA)
      • La propuesta está dirigida tanto a familias como a contratistas, arquitectos, ingenieros, empresas y profesionales de la construcción, quienes encontrarán una amplia oferta de productos y soluciones para sus proyectos.

      Potencial de SDE

      Durante la apertura, Miguel José Barcelódirector general de la tienda, destacó que esta nueva sucursal representa la confianza de la empresa en el potencial de Santo Domingo Este y reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento económico y comercial de esta demarcación.

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      José Manuel Reynoso, José Luis Báez, Miguel José Barceló y Darío Suero. (ESTARLIN ROSA)

      La inauguración también marca un nuevo paso dentro del plan de expansión de Listo Ferretería y Hogar, que contempla continuar fortaleciendo su presencia en distintos mercados de la República Dominicana mediante la apertura de nuevas sucursales y el desarrollo de una propuesta orientada al servicio, la conveniencia y la cercanía con sus clientes.

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