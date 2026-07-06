Reverde-Ser: un retiro que invita a florecer desde las raíces

Las participantes de Reverde-Ser hicieron una pausa en el ritmo acelerado de la vida para regalarse un espacio de descanso y reencuentro. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que comenzó como la escritura de un libro se transformó en una experiencia de profunda renovación que reunió a mujeres de diversas ciudades y países en las montañas de Constanza.

En medio del silencio de la naturaleza y un ambiente de conexión espiritual, nació oficialmente Reverde-Ser, una propuesta creada por la escritora y conferencista dominicana Milena Delgado Durán para acompañar a las mujeres en un camino de transformación desde sus raíces.

Un pausa de introspección

Durante tres días, las participantes hicieron una pausa en el ritmo acelerado de la vida para regalarse un espacio de descanso, introspección y encuentro con Dios.

El retiro combinó momentos de adoración, reflexión, oración, dinámicas vivenciales y experiencias diseñadas para fortalecer la identidad femenina y recordar que, incluso tras los inviernos más largos, siempre es posible florecer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/foto-principal-3-portada-del-libro-reverde-ser-fddc5270.jpeg Portada del Libro REVERDE-Ser. (FUENTE EXTERNA)

Cada detalle fue cuidadosamente planeado para despertar los sentidos y favorecer el crecimiento interior de las asistentes.

La Noche de Blanco, símbolo de rendición y nuevos comienzos; la Fogata del Alma, donde muchas decidieron soltar cargas emocionales; el Rincón para Sanar, un espacio dedicado a la oración y reflexión; junto con los abrazos, el silencio compartido y la majestuosidad de las montañas, hicieron de Reverde-Ser una experiencia profundamente significativa.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación oficial de Reverde-Ser: 30 días llevando tus raíces a corrientes de aguas vivas, la más reciente obra de Milena Delgado Durán.

La autora eligió dar a conocer el libro en el mismo lugar donde su propósito cobraría vida. Cada participante recibió una edición especial firmada e inició, desde ese instante, el recorrido de 30 días propuesto en la obra, convirtiendo la lectura en una experiencia viva que seguirá acompañándolas mucho después de regresar a casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/foto-principal-1-participantes-en-edicion-reverde-ser-en-el-valle-de-constanza-708cbcdb.jpeg Participantes en edición Reverde-Ser en El Valle de Constanza. (FUENTE EXTERNA)

"No escribí este libro para que ocupara un lugar en una biblioteca. Lo escribí para caminar junto a mujeres que necesitan recordar que, aun después de las temporadas más difíciles, siempre hay posibilidad de volver a florecer", expresó Delgado durante la presentación.

Concebido como un manual de acompañamiento espiritual y emocional, Reverde-Ser invita a un recorrido de 30 días de reflexión, oración y crecimiento personal. Busca fortalecer las raíces, reencontrar la identidad y descubrir que la verdadera transformación comienza desde el interior.

Para Milena Delgado Durán, el libro y el retiro son parte de una misma visión: crear espacios donde las mujeres puedan detenerse, escuchar la voz de Dios y reencontrarse consigo mismas.

"Cuando una mujer sana sus raíces, todo lo que toca florece también. Ese es el propósito de Reverde-Ser: recordar que Dios continúa haciendo nuevas todas las cosas", afirmó la autora.

Al finalizar el encuentro, la organización anunció una noticia que llenó de entusiasmo a las asistentes: Reverde-Ser regresará en 2027.