Asocivu anuncia la edición 47 de su tradicional autoferia

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) anunció la edición número 47 de su tradicional autoferia, el evento comercial más grande e importante del sector de vehículos usados en la República Dominicana.

Se llevará a cabo el jueves 23 al lunes 27 de julio , de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en los terrenos de la Ciudad Ganadera, en Santo Domingo.

Durante cinco días, más de 80 concesionarios asociados pondrán a disposición del público un inventario de más de 3,000 vehículos usados de diferentes marcas, modelos, años y precios, consolidando la mayor exhibición de vehículos usados del país en un mismo escenario.

Como parte de las facilidades especiales por el Mes de los Padres, los compradores podrán adquirir su vehículo con solo un 15% de inicial, financiamiento de hasta el 85% del valor y cómodos plazos de hasta 72 meses para pagar.

Esto es gracias al respaldo de Banco BACC, Banco Caribe y Banco Confisa, entidades financieras que ofrecerán atractivas tasas de interés y condiciones preferenciales durante toda la feria.

Aniversario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/unnamed-4-bfa78016.jpg Héctor Ureña y José Manuel Nina. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/unnamed-5-4140f0b9.jpg Franklin Galván y Yissell López. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/unnamed-6-85ac687c.jpg José Alonso y Marlenny Contreras. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/unnamed-7-e19cab2f.jpg William Martínez y Julio César Pérez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El presidente de Asocivu, Aramis Mella, destacó que esta edición tiene un significado especial al coincidir con los 25 años de fundación de la asociación, una institución que durante un cuarto de siglo ha trabajado por la organización, profesionalización y fortalecimiento del sector de importadores de vehículos usados en la República Dominicana.

"Durante estos años hemos construido un evento que se ha convertido en una tradición para millas de familias dominicanas y en la principal plataforma comercial del sector de vehículos usados del país, gracias a la confianza del público y al compromiso de nuestros dealers asociados y aliados estratégicos", expresó Mella.

Durante la feria, los visitantes disfrutarán de un ambiente familiar, amplias áreas de estacionamiento, seguridad y todas las facilidades necesarias para realizar una compra confiable y segura.

Además de la modalidad presencial, los interesados podrán aplicar y solicitar préstamos a través de un extenso inventario virtual en el portal web www.montao.do u obtener información a través de las redes sociales.