Cacao Green realiza jornada de reforestación

Participantes en la jornada de reforestación. ( FUENTE EXTERNA )

El CEO de Cacao Green, Víctor Minaya, acompañado por el director del distrito municipal de Juan Adrián, Reinaldo Pichardo; el presidente de la Junta de Vecinos de Arroyo Pomo, Julio Rodríguez; y Luis Acosta, representante de la Junta de Vecinos Los Plátanos, encabezó la primera jornada de reforestación en los terrenos de Cacao Green Ecoluxury.

El evento forma parte de las acciones previas al inicio del desarrollo del proyecto.

La actividad contó con la supervisión y el apoyo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del ingeniero Rafael Zarzuela y del señor Héctor Manuel Caraballo.

Con esta primera jornada se pone en marcha un plan de conservación y restauración ambiental orientado a preservar los recursos naturales tanto del proyecto como de las comunidades aledañas. Durante la actividad se sembraron especies nativas y endémicas, entre ellas mara, mamey, penda, almendro y algarrobo.

Minaya explicó que el proyecto cuenta con un equipo técnico ambiental dedicado a:

Evaluar su impacto

Proteger las fuentes de agua

Preservar la biodiversidad

Garantizar que cada construcción cumpla con los más altos estándares de sostenibilidad, consolidándose como un destino de naturaleza

Proyectos turístico-inmobiliarios

"Estamos llamados a convertirnos en un proyecto modelo y referente en todo el Caribe en materia de compromiso ambiental", afirmó.

El CEO agradeció a las autoridades locales y a los líderes comunitarios por sumarse a la jornada, y destacó que cuidar el medio ambiente es un acto de responsabilidad ciudadana en el que todos debemos aportar.

"Quienes desarrollamos proyectos turístico-inmobiliarios tenemos una responsabilidad aún mayor, ya que la tendencia global se orienta hacia destinos que respetan y protegen el medio ambiente.

En definitiva, proteger la naturaleza es el acto de autoprotección más inteligente que puede realizar el ser humano", concluyó.