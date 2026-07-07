Centro de Alivio del Dolor JCV presenta su nueva etapa

Con una propuesta que combina medicina regenerativa, tecnología diagnóstica y atención multidisciplinaria, el Centro de Alivio del Dolor JCV (CAD) presentó su nueva etapa institucional que busca transformar la manera en que se aborda el dolor crónico y las lesiones musculoesqueléticas en la República Dominicana.

La evolución del centro va más allá de una renovación de imagen y tiene el objetivo de ofrecer un tratamiento centrado en la persona y no únicamente en el síntoma. Representa la consolidación de un modelo de atención que integra:

Medicina regenerativa articular

articular Diagnóstico musculoesquelético mediante ultrasonido de alta resolución

Salud emocional

Evaluación de la composición corporal y metabolismo óseo.

Desde su creación en 2014, el centro ha desarrollado tratamientos mínimamente invasivos y no quirúrgicos, respaldados por evidencia científica, dirigidos a regenerar tejidos, restaurar la función articular y contribuir a una mejor calidad de vida para los pacientes.

El origen de la institución está ligado a la experiencia del endocrinólogo Juan Carlos Vargas Decamps, quien emprendió una búsqueda de opciones terapéuticas no invasivas para el manejo del dolor. Esa iniciativa evolucionó con los años hasta convertirse en un centro especializado en medicina regenerativa articular.

Durante ese proceso, la institución incorporó nuevas especialidades y profesionales, fortaleciendo un enfoque basado en la innovación médica, el respaldo científico y el acompañamiento integral al paciente.

Atención multidisciplinaria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/unnamed-9-a016df6f.jpg Susana Vargas, Juan Carlos Vargas Decamps, Zoila Luna y Patricia Camilo de Vargas. (FUENTE EXTERNA)

La nueva etapa del centro está encabezada por la doctora Susana Vargas, junto a un equipo de especialistas integrado, entre otros, por las doctoras Thais Cobián y el doctor Fernando Defilló.

De acuerdo con la directora médica, este modelo responde a la naturaleza compleja del dolor, una condición que suele involucrar múltiples factores físicos, metabólicos y emocionales, por lo que requiere un abordaje interdisciplinario.

La cartera de servicios del renovado CAD incluye medicina regenerativa articular, manejo integral del dolor, ultrasonido musculoesquelético, terapia de ondas de choque radial, evaluación de la composición corporal mediante tecnología DEXA, densitometría ósea y atención en psicología clínica y deportiva.

Como parte de sus protocolos de calidad, los procedimientos de medicina regenerativa se realizan bajo guía ecográfica, una técnica que permite visualizar en tiempo real las estructuras anatómicas para lograr una aplicación más precisa y segura de los tratamientos.