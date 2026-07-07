Pointa presenta oficialmente "Puntada Caribe"

Pointa celebró la presentación oficial de "Puntada Caribe", una colección creada en colaboración con Painted Point, durante un encuentro que reunió creatividad, arte y la comunidad de amantes del needlepoint en República Dominicana.

La actividad también marcó la presentación oficial de Pointa al público, como la primera tienda especializada exclusivamente en needlepoint en el país, un espacio creado para impulsar esta técnica a través de materiales seleccionados, experiencias creativas y una comunidad que conecta a personas alrededor del arte de bordar.

Fundada por Laura Pimentel y Carmen Grullón, Pointa nació a partir de su pasión por el needlepoint que rápidamente las conectó con una comunidad de personas interesadas en esta disciplina.

Al adentrarse en este mundo, sus fundadoras identificaron la oportunidad de crear un espacio dedicado al needlepoint en República Dominicana, ofreciendo por primera vez una tienda especializada con todo lo necesario para practicar y disfrutar de esta técnica.

"Pointa es más que una tienda; es un espacio creativo donde la tradición se encuentra con la expresión moderna, y donde cada puntada cuenta una historia", destacan sus fundadoras.

Desde su apertura oficial en febrero, Pointa ha desarrollado una propuesta que combina productos, aprendizaje y encuentros sociales.

La tienda ofrece materiales especializados, clases para principiantes y personas con experiencia, además de experiencias como los "Open Stitch Nights", encuentros semanales donde la comunidad se reúne a bordar, y los "Sip and Stitch", actividades mensuales que combinan needlepoint, conversación y un ambiente social.

Asimismo, Pointa crea experiencias personalizadas para celebraciones como cumpleaños, despedidas o encuentros entre amigas, convirtiendo el stitching en una forma de compartir y conectar.

Durante el evento fue presentada "Puntada Caribe", la primera colección de Painted Point para Pointa, creada por la diseñadora dominicana Nikol Ramírez. La propuesta está compuesta por canvas pintados a mano inspirados en elementos icónicos de la República Dominicana, transformando referencias culturales en piezas únicas para bordar, exhibir y conservar.

Esencia de la muestra

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/3-carol-croussett-y-katherine-collado-41705c51.jpg Carol Croussett y Katherine Collado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/4-gisselle-munoz-y-maria-najri-3384a2d7.jpg Gisselle Muñoz y María Najri. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/2-pavelle-melo-y-kennya-acosta-d7f33610.jpg Pavelle Melo y Kennya Acosta. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/5-maria-elena-de-lama-catalina-pozo-y-ana-mirella-abreu-0d957442.jpg María Elena de Lama, Catalina Pozo y Ana Mirella Abreu. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/9-beatrice-arbaje-y-sylvia-duran-9c0c5e29.jpg Beatrice Arbaje y Sylvia Durán. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La colección celebra los colores vibrantes del país, sus sabores, tradiciones y recuerdos que unen generaciones. Cada diseño cuenta una historia a través de ilustraciones inspiradas en elementos de la vida cotidiana dominicana, desde dulces emblemáticos hasta coloridas casas coloniales y símbolos que representan la esencia del Caribe.

"Puntada Caribe" se presenta como una colección nostálgica y atemporal que invita a celebrar la belleza, la calidez y el espíritu dominicano a través del arte del needlepoint, una puntada a la vez.

La presentación incluyó una experiencia de "Sip and Stitch", donde los invitados pudieron conocer la colección, bordar, compartir y disfrutar de un brindis acompañado de picadera, celebrando una propuesta que une diseño local, tradición y creatividad.

Los interesados en formar parte de estas experiencias y adquirir piezas de la colección "Puntada Caribe" podrán acceder a la página web oficial de Pointa (pointaneedlepoint.com), donde estará disponible la opción de pre-ordenar los canvas de esta primera colaboración.