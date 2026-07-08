Coca-Cola se suma a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Carlos Pastrana, José Luis Montero y Vineet Singhal en firma del acuerdo que convierte a Coca-Cola en el refresco oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

Coca-Cola anunció su apoyo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que convertirá a la capital dominicana en punto de encuentro para el deporte, la integración y el orgullo caribeño.

Será el refresco oficial de los Juegos, acompañando la experiencia de atletas, voluntarios, delegaciones y visitantes durante la celebración deportiva, prevista del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. El patrocinio contempla además la donación de producto para apoyar la operación y reconocer el esfuerzo de quienes formarán parte de esta cita regional.

La participación de la marca responde a una estrategia local de estar presente en los momentos que unen a la República Dominicana y que proyectan lo mejor del país ante la región.

En ese sentido, los juegos representan una oportunidad para celebrar el talento, la disciplina, el trabajo en equipo y la hospitalidad que caracterizan al pueblo dominicano.

"En Coca-Cola creemos en el poder del deporte para unir comunidades y crear momentos compartidos. Ser parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en sede dominicana reafirma nuestro compromiso de acompañar al país en los espacios donde se celebra nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra capacidad de recibir a la región", expresó Vineet Singhal, director Senior de Operaciones de la Compañía Coca-Cola para Caribe.

Desde Bepensa Dominicana, embotellador de Coca-Cola en el país, se destacó que este apoyo también refleja el arraigo local de una operación que ha acompañado a los dominicanos por generaciones.

Valores que conectan

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-32430-pm-31e55680.jpeg Ejecutivos del Sistema Coca-Cola y Santo Domingo 2026 celebran la firma del acuerdo de patrocinio. (FUENTE EXTERNA)

"Para Bepensa Dominicana, apoyar estos juegos es una forma de seguir cerca de la gente y de las comunidades. Hablamos de un evento que moviliza talento joven, voluntariado, deporte y sentido de pertenencia; valores que conectan directamente con nuestra visión de contribuir al desarrollo local", señaló Carlos Pastrana, director Desarrollo Comercial de Bepensa Dominicana.

La Alcaldía del Distrito Nacional, como parte de los esfuerzos de ciudad vinculados a la sede, valoró la integración de aliados que contribuyan a fortalecer la experiencia de Santo Domingo 2026.

"Estos Juegos son una oportunidad para mostrar una ciudad preparada, activa y orgullosa de recibir a Centroamérica y el Caribe. La suma de aliados como el Sistema Coca-Cola fortalece el trabajo que venimos impulsando para que Santo Domingo viva este evento como una verdadera celebración de ciudad", indicó José Luis Montero, gerente de Mercadeo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.