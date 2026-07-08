HDCO Group es reconocida como Empresa Caribeña del Año 2026 por el LAQI

HDCO Group, grupo empresarial internacional con más de 24 años de trayectoria en tecnología, telecomunicaciones y salud digital, fue distinguido como Empresa Caribeña del Año 2026 por el Latin American Quality Institute (LAQI), una de las organizaciones de mayor reconocimiento en América Latina en materia de excelencia empresarial, calidad, sostenibilidad y buenas prácticas corporativas.

La distinción fue entregada durante el LAQI Impact Summit 2026, celebrado en San José, Costa Rica, evento que reunió a líderes empresariales, ejecutivos y organizaciones de distintos países de la región para reconocer a aquellas compañías que destacan por su por su capacidad de innovación, gestión, impacto positivo y contribución al desarrollo económico y social.

Para HDCO Group, este reconocimiento representa la validación de una visión empresarial enfocada en integrar tecnología, conectividad y salud digital para impulsar procesos de transformación que generan resultados tangibles en organizaciones públicas y privadas.

Durante los últimos años, la compañía ha fortalecido su presencia regional mediante proyectos de infraestructura tecnológica, conectividad avanzada, modernización institucional y transformación digital en sectores estratégicos de América Latina y el Caribe.

"Este reconocimiento valida una visión que hemos venido construyendo durante años: convertirnos en un habilitador estratégico de transformación digital para organizaciones de América Latina y el Caribe. Continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades en tecnología, conectividad y salud digital, impulsando alianzas estratégicas y desarrollando soluciones que generen impacto real, medible y sostenible para nuestros clientes y comunidades", expresó Hugo Dávila, fundador y CEO de HDCO Group.

Por su parte, Moises Rodríguez, Asesor de Negocios y Tecnología de HDCO Group, destacó que "la distinción reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la creación de valor para nuestros clientes. Más allá del reconocimiento, representa la responsabilidad de seguir desarrollando soluciones que contribuyan al crecimiento y competitividad de las organizaciones que confían en nosotros".

El crecimiento de HDCO Group ha sido acompañado por una estrategia de colaboración con fabricantes tecnológicos, proveedores de infraestructura digital y socios especializados, permitiendo desarrollar soluciones integrales que combinan conectividad, plataformas digitales, infraestructura crítica y servicios especializados para distintos sectores económicos.

Sobre HDCO Group

HDCO Group es un grupo empresarial internacional con más de 24 años de experiencia, especializado en tecnología, telecomunicaciones y salud digital.

A través de sus unidades de negocio HDCO Tech, Puntocall y HDCO Health, desarrolla soluciones para empresas, gobiernos e instituciones, impulsando la transformación digital, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible en América Latina y el Caribe.

Sobre Latin American Quality Institute

El Latin American Quality Institute (LAQI) es una organización privada fundada en Panamá, dedicada a promover la competitividad, la excelencia empresarial y las buenas prácticas corporativas en América Latina mediante modelos de gestión orientados a la calidad, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el desarrollo organizacional.