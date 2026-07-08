Zero Emisión RD inaugura su centro especializado en vehículos eléctricos

Zero Emisión RD inauguró la expansión de su Centro de Servicio Especializado, una infraestructura que la empresa define como el primer centro de servicios exclusivos para vehículos eléctricos del país y el de mayor capacidad en el Caribe.

Las nuevas instalaciones fortalecen la capacidad operativa de la empresa para atender hasta diez vehículos de manera simultánea, con equipos de última generación, personal altamente capacitado y servicios especializados que abarcan desde diagnósticos avanzados hasta reparaciones de sistemas de alto voltaje.

La ampliación busca responder al incremento sostenido del parque vehicular eléctrico nacional, que, de acuerdo con datos ofrecidos por la empresa, supera los 20,000 medios de transporte electrificados, entre motocicletas, scooters, patinetas y automóviles. De esa cifra, alrededor de 10,000 corresponden a vehículos eléctricos e híbridos.

" La movilidad eléctrica continúa avanzando en el país y nuestro compromiso es hacer de República Dominicana cero emisiones. Este nuevo hito refleja nuestra convicción de seguir ofreciendo el respaldo técnico, la capacidad y la confianza que nuestros clientes necesitan para continuar impulsando una movilidad más sostenible", expresó Charles Sánchez, presidente y CEO de Zero Emisión RD.

Un mercado en expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/img-20260707-wa0218-dd80f1b2.jpg Los próximos pasos de la empresa tornan hacia la expansión. (JUAN GUIO)

El nuevo centro incorpora estaciones de diagnóstico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de baterías y motores eléctricos, sistemas térmicos, programación de computadoras, actualización de software y hardware, además de servicios de alineación, colisión y asistencia técnica integral para vehículos eléctricos de múltiples marcas.

El Ceo de la empresa destacó que las instalaciones cuentan con técnicos certificados y herramientas diseñadas específicamente para atender las exigencias de esta nueva generación de vehículos.

Como parte de la expansión, Charles Sánchez anunció además una alianza estratégica con Evolution Parts, proveedor especializado de componentes para vehículos eléctricos, lo que permitirá garantizar una mayor disponibilidad de repuestos, reducir tiempos de espera y optimizar la experiencia de los clientes.

Un mercado impulsado por el ahorro

Durante el acto inaugural, Sánchez destacó que el crecimiento de la movilidad eléctrica responde, entre otros factores, al ahorro que representa frente a los combustibles tradicionales.

Explicó que mientras el galón de gasolina de de aumento en aumento, el costo de la electricidad necesaria para recorrer una distancia equivalente resulta considerablemente menor, lo que ha motivado a numerosas familias y empresas a migrar hacia este tipo de transporte.

"La demanda ha crecido significativamente y eso nos obliga a seguir ampliando nuestra capacidad de respuesta", señaló.

Planes de expansión

Zero Emisión RD inició operaciones en 2016 con un pequeño centro de servicio dedicado exclusivamente a vehículos eléctricos. Hoy, con esta ampliación, la empresa proyecta continuar su crecimiento con nuevas instalaciones en las regiones Norte y Este del país para responder al aumento de usuarios de esta tecnología.

La compañía también resaltó que mantiene la representación exclusiva en República Dominicana de la marca ARCFOX y continúa fortaleciendo su oferta de soluciones para la movilidad eléctrica mediante infraestructura, capacitación técnica y servicios especializados.