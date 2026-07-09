La Embajada de los EE. UU. y Santo Domingo Motors destacan alianza empresarial

Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors; Miguel Barletta, presidente de Grupo Ambar; Prashant Hemady, ministro Consejero; y Chelsia Hetrick, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y Santo Domingo Motors destacaron una relación empresarial de más de un siglo que ha contribuido al fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países.

El escenario fue Freedom 250, la iniciativa que conmemora el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, celebrando los valores de la innovación, la libre empresa y la cooperación entre ambas naciones.

Como parte de esta conmemoración, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana seleccionó a Santo Domingo Motors como socio para una de las proyecciones del logo Freedom 250, iniciativa que motivó la visita del ministro consejero, Prashant Hemady, y una comisión de funcionarios de la Embajada, a las instalaciones de la empresa.

Durante el encuentro fueron recibidos por Miguel Barletta, presidente de Grupo Ambar; el presidente de Santo Domingo Motors, Aníbal Rodríguez, y otros directivos de la empresa y del grupo empresarial.

Ellos participaron en el encendido de la proyección conmemorativa de Freedom 250 sobre la emblemática fachada de Santo Domingo Motors, ubicada en la avenida John F. Kennedy.

Agenda conmemorativa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/img3338-1fe84f15.jpg Proyeccion del Logo Freedom 250 en Santo Domingo Motors. (FUENTE EXTERNA)

La participación de Santo Domingo Motors en la agenda de las actividades conmemorativas de la embajada responde a una historia que ha acompañado el desarrollo de la movilidad en el país durante más de un siglo.

La empresa representa desde hace más de 105 años a Chevrolet, la marca automotriz estadounidense de mayor longevidad en República Dominicana y una de las relaciones comerciales de mayor permanencia entre una empresa dominicana y una compañía estadounidense.

"Apoyar a la Embajada de los Estados Unidos en una iniciativa tan significativa como Freedom 250 reafirma el valor de una relación empresarial que ha trascendido el tiempo. Durante más de un siglo hemos representado a Chevrolet, un símbolo de la cultura estadounidense, con el compromiso de acercar innovación, calidad y confianza a los dominicanos, transformando el sector automotriz y fortaleciendo los vínculos entre nuestros países", afirmó Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors.

La proyección en la fachada donde reposa la icónica camioneta Chevrolet Silverado (La Camioneta Roja) de Santo Domingo Motors, integra una narrativa que repasa la presencia de la marca en el país desde el 1920:

La bandera de los Estados Unidos

El logo oficial Freedom 250

El logo de Chevrolet

Simboliza el punto de encuentro entre la herencia automotriz estadounidense y el desarrollo económico dominicano.

En simultáneo la fachada del centro comercial de Ágora Mall, acompañó la proyección con un juego de luces alegóricos a la bandera de los Estados Unidos.

Con esta iniciativa, la Embajada de los Estados Unidos y Santo Domingo Motors ponen en valor una historia de colaboración que demuestra cómo la confianza, la innovación y la libre empresa continúan siendo pilares para construir nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecer la relación entre ambas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/motors-a208806f.jpg Daniel Mata, gerente ejecutivo y de Desarrollo de Negocios de Santo Domingo Motors; Dinacellys Ferreras, gerente de Mercadeo Retail de Santo Domingo Motors; Anabelle Mejía, coordinadora de Comunicaciones de Santo Domingo Motors; y Paola Soto, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Santo Domingo Motors. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/img1749-f4ce0039.jpg Maria Elena Portorreal y José Muñiz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/chevrolet-25-58ed0041.jpg Analie Prieto, Carmen Mejia, and Benahuare Pichardo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >