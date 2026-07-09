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Hospiten Santo Domingo y la Universidad Católica Santo Domingo firman acuerdo de colaboración

Uno de los principales pilares es la apertura de espacios para prácticas profesionales, pasantías, internados y rotaciones clínicas

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    Hospiten Santo Domingo y la Universidad Católica Santo Domingo firman acuerdo de colaboración
    Benjamín Palmero, director gerente de Hospiten Santo Domingo y el reverendo padre José Luis de la Cruz, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    Hospiten Santo Domingo y la UCSD firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el propósito de fortalecer la formación académica, la investigación científica, la educación continua y el desarrollo de competencias profesionales en las ciencias de la salud.

    El convenio fue firmado por Benjamín Palmero, director gerente de Hospiten Santo Domingo y el reverendo padre José Luis de la Cruz, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo y contempla la creación y desarrollo de programas académicos de grado, postgrado y educación continua, así como iniciativas de:

    • Investigación científica
    • Extensión universitaria
    • Responsabilidad social

    Actividades académicas

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    Infografía
    Benjamín Palmero y el padre José Luis de la Cruz. (FUENTE EXTERNA)

    Asimismo, establece mecanismos para promover el intercambio de conocimientos, la colaboración entre docentes e investigadores y la realización de actividades académicas como congresos, jornadas científicas, conferencias, cursos y talleres.

    "Esta alianza permitirá a ambas instituciones desarrollar programas, proyectos y actividades conjuntas que integren la experiencia asistencial de Hospiten con la excelencia académica de la UCSD, para promover la formación integral de estudiantes, egresados y profesionales en beneficio del sistema de salud y de la sociedad dominicana, indicó Benjamín Palmero".

    Uno de los principales pilares del acuerdo es la apertura de espacios para prácticas profesionales, pasantías, internados y rotaciones clínicas, permitiendo que los estudiantes de la UCSD fortalezcan su formación en un entorno hospitalario de alta complejidad, con acceso a tecnología de vanguardia y acompañamiento de especialistas altamente calificados.

    Además, ambas instituciones impulsarán proyectos de investigación conjunta sobre temas de interés común, fomentarán el intercambio temporal de estudiantes, profesores e investigadores y compartirán materiales y recursos de docencia e investigación, de conformidad con las políticas de cada entidad.

    Con esta colaboración, Hospiten Santo Domingo fortalece su misión de contribuir al desarrollo del talento humano en el área de la salud, promoviendo la capacitación permanente y la innovación como pilares de una atención médica de calidad.

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