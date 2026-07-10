Banco Caribe y Barna promueven alianza estratégica para fortalecer el liderazgo empresarial

Paulo Alves rector de Barna Management School y Edgar Del Toro presidente ejecutivo de Banco Caribe ( FUENTE EXTERNA )

Banco Caribe y la Escuela de Alta Dirección Barna suscribieron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el propósito de promover iniciativas conjuntas de formación ejecutiva, generación de conocimiento e innovación, contribuyendo al fortalecimiento del talento y la competitividad del ecosistema empresarial dominicano.

La alianza, que se enmarca en el programa Pyme Expansion de Banco Caribe, establece un marco de colaboración para desarrollar conferencias, programas académicos, investigaciones, espacios de intercambio de mejores prácticas y otras iniciativas dirigidas a clientes, colaboradores y líderes empresariales.

Visión de generar valor

Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, destacó que esta alianza responde a la visión del banco de generar valor más allá de los servicios financieros.

"Creemos firmemente que el conocimiento es uno de los principales motores del desarrollo económico y social. Esta alianza con Barna nos permite seguir creando oportunidades para que nuestros clientes, colaboradores y líderes empresariales fortalezcan sus capacidades y contribuyan a construir organizaciones más competitivas y sostenibles", comentó

Por su parte, Paulo Alves, rector de Barna, resaltó la importancia de sumar esfuerzos entre la academia y el sector financiero.

"En Barna entendemos que la formación de líderes requiere una estrecha conexión con el sector productivo. Esta alianza con Banco Caribe representa una oportunidad para impulsar el intercambio de conocimiento, promover el aprendizaje continuo y contribuir conjuntamente al desarrollo del liderazgo empresarial que demanda nuestro país", expresó.

Con este acuerdo, ambas instituciones consolidan una relación de colaboración basada en una visión compartida sobre el papel de la educación, la innovación y el liderazgo como factores esenciales para el crecimiento sostenible de la República Dominicana.