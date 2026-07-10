BMI Seguros incorpora a Maryorie Piña como presidenta ejecutiva e inaugura oficinas

BMI Seguros anunció sus más recientes novedades: la incorporación de Maryorie Piña como presidenta ejecutiva y la inauguración de sus nuevas oficinas corporativas en Acrópolis Business Mall, marcando y reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible.

Su llegada fortalece la estructura de liderazgo de BMI Seguros en República Dominicana, consolidando la presencia de la compañía en el mercado, impulsando iniciativas enfocadas en la transformación, el desarrollo organizacional y la cercanía con sus clientes y socios estratégicos.

Maryorie Piña cuenta con una trayectoria de más de 16 años en el mercado asegurador y financiero, donde ha liderado procesos transformacionales de modelo de negocios, desarrollo de productos y expansión regional.

"La incorporación de Maryorie Piña y nuestras nuevas oficinas, simbolizan nuestra visión de futuro y nuestro compromiso de seguir creciendo para servir mejor a nuestros asegurados, corredores y aliados estratégicos", destacó la organización.

Visión del futuro

Las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en el piso 12 de Acrópolis Business Mall y representan una inversión estratégica alineada con la visión de futuro de la compañía. Se trata de un espacio moderno diseñado para impulsar:

La colaboración

La eficiencia

Una experiencia superior para clientes, corredores y aliados comerciales

BMI Seguros, respaldada por una organización internacional, continúa fortaleciendo su presencia en la región mediante soluciones innovadoras de salud, vida y protección financiera, manteniendo como pilares la confianza, la cercanía y la excelencia.

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