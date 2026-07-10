Dominican Motors introduce al mercado dominicano la nueva gama híbrida de Lynk & Co

La movilidad híbrida continúa ganando terreno en el mercado dominicano. Esta vez el anuncio fue la entrada al mercado dominicano de los nuevos Lynk & Co 08 EM-P y Lynk & Co 01 PHEV, presentados oficialmente por Dominican Motors.

La novedad se dio a conocer durante el evento Hybrid Connections, en el restaurante Palma & Celia, donde se pudo apreciar de primera mano una propuesta de diseño escandinavo y desarrollo tecnológico, busca posicionarse en el segmento premium de la movilidad electrificada.

El gran protagonista de la noche fue el Lynk & Co 08 EM-P, un SUV híbrido enchufable que llega respaldado por dos Récords Guinness relacionados con autonomía y eficiencia, además de una nominación al World Car Design of the Year 2026, credenciales que lo convierten en una de las propuestas más ambiciosas de la marca.

Según Bryan Rasuk, coordinador de ventas de Lynk & Co Auto Dominicana, expresó que el modelo ofrece una autonomía combinada de hasta 1,200 kilómetros, impulsado por la plataforma Electric Mobility Platform (EM-P) desarrollada por Geely y un motor híbrido BHE 1.5 Turbo que alcanza una eficiencia térmica de 44.26 %.

Agregó que la tecnología trabaja prácticamente de manera invisible para el conductor. El sistema administra automáticamente más de veinte modos de funcionamiento, privilegiando el uso del motor eléctrico en trayectos urbanos y alternando con el motor de combustión cuando las condiciones lo requieren, con el objetivo de optimizar el rendimiento energético.

La batería Cell-to-Pack también forma parte de esa apuesta. Puede recargarse del 30 % al 80 % en alrededor de 30 minutos y ha superado más de 175 pruebas de seguridad, entre ellas evaluaciones de impacto, inmersión y resistencia al fuego.

A esto se suman cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP, asistentes avanzados a la conducción, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas de software (OTA) y un sistema de frenado regenerativo que contribuye a extender la autonomía del vehículo.

"Con Lynk & Co, el consumidor accede a una propuesta que integra eficiencia, diseño, tecnología y autonomía en un mismo vehículo. Esta nueva generación híbrida enchufable demuestra que la movilidad electrificada puede ser aspiracional, práctica y compatible con la realidad de nuestro país", afirmó Sébastian Proux, director general de Dominican Motors.

Más allá del automóvil

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic8-11d76cc1.jpg Lynk & Co 01 (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic9-5de95c0f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic10-0d2db2b4.jpg Lynk & Co 08. (SAMIL MATEO) ‹ >

El lanzamiento también sirvió para presentar el Lynk & Co Owners Club, una comunidad exclusiva para propietarios que busca convertir la experiencia de tener un vehículo de la marca en un estilo de vida.

Los detalles de esta novedad fueron anunciados por Ashley Portes, gerente de marketing de Dominican Motors.

La membresía ofrecerá acceso a lanzamientos privados, road trips, experiencias exclusivas y beneficios en una red de establecimientos aliados de gastronomía, bienestar, moda y servicios. Los miembros recibirán una tarjeta con descuentos de hasta un 25 % en comercios participantes.

Entre las alianzas anunciadas destaca la realizada con Body Shop, mediante la cual los nuevos compradores recibirán un año de beneficios incluidos, mientras que los clientes actuales también podrán acceder a paquetes preferenciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic11-9fec20fe.jpg Yufemi Acosta. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic13-9dc624f7.jpg Ivanna Bolonotto. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic15-02099571.jpg Ernesto Pou, Rubén Abreu y Ernesto Pou hijo. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic16-0b551134.jpg Charles Sánchez y Federico Castillo. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/08072026-nueva-version-del-lynk--co-08-samil-mateo-dominic17-09f8781b.jpg Jael Tatis y Ernesto Pou hijo. (SAMIL MATEO) ‹ >