Downtown Center vive la pasión del Mundial con experiencias para toda la familia

La emoción del fútbol se vive en Downtown Center con una agenda de actividades diseñada para que visitantes de todas las edades disfruten la pasión del Mundial en un ambiente de entretenimiento, premios y experiencias memorables.

Como parte de esta iniciativa, el centro comercial ha preparado una serie de dinámicas interactivas que invitan al público a participar, apoyar a sus selecciones favoritas y ganar atractivos premios.

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Experiencias para toda la familia

Entre las actividades destacan la transmisión de los partidos más esperados en pantalla gigante, trivias futboleras, retos para los fanáticos, concursos, rifas y activaciones especiales con las marcas participantes, creando un espacio ideal para compartir en familia y con amigos.

La programación también abrió espacio para el talento deportivo local, recibiendo la visita de diferentes escuelas de fútbol que realizaron exhibiciones y compartieron con los asistentes, fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la comunidad.

Como parte del compromiso de Downtown Center con iniciativas de impacto social, el centro comercial recibió además a Plan International República Dominicana, organización que presentó su campaña "Cambiemos el Juego".

Esta es una iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades para niñas y adolescentes a través del deporte, impulsando su liderazgo, participación y desarrollo personal mediante el fútbol.

La actividad permitió sensibilizar al público sobre la importancia de crear espacios donde las niñas puedan crecer, aprender y alcanzar su máximo potencial.

Además de disfrutar cada encuentro, los visitantes podrán vivir una experiencia que combina deporte, gastronomía y entretenimiento, consolidando a Downtown Center como uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Mundial.

Con esta propuesta, Downtown Center reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que conecten con sus visitantes, promoviendo espacios de convivencia, diversión e iniciativas con impacto positivo para la comunidad durante la mayor fiesta del fútbol.