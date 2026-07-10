Piñero anuncia la III edición de los Premios "Los + Ecoístas" en República Dominicana

Isabel Piñero durante la primera entrega de los premios "Los + Ecoístas". ( FUENTE EXTERNA )

Tras dos ediciones exitosas y con el firme propósito de continuar liderando la transformación hacia un modelo de turismo responsable, Piñero anuncia la convocatoria para la tercera edición de los premios "Los + Ecoístas" en República Dominicana.

Este galardón anual busca visibilizar y reconocer el esfuerzo de proveedores, instituciones, empresas y partners nacionales cuyas iniciativas empresariales comparten la visión integral de la compañía enfocada en la protección y cuidado del medioambiente.

Los premios forman parte del movimiento "Somos Ecoístas", impulsado internacionalmente por Piñero que invita a la sociedad a sacar su lado más ecológico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/estatuilla-los-ecoistas-93a4ca76.jpg Estatuilla Los +Ecoistas. (FUENTE EXTERNA)

Este concepto disruptivo se basa en la premisa de que cuidar del planeta es, en el fondo, cuidar de nosotros mismos y de nuestro futuro, motivando a individuos y corporaciones a sumar acciones que generen un impacto global.

"En Piñero tenemos el compromiso de integrar la sostenibilidad de manera transversal y preservar la riqueza medioambiental es una necesidad imperativa para garantizar la viabilidad del sector turístico e inmobiliario. Con la tercera edición de 'Los + Ecoístas' en República Dominicana, queremos aplaudir a esos socios invaluables que no sólo nos acompañan en nuestra operatividad diaria, sino que nos inspiran y nos desafían a ser mejores guardianes de este hermoso destino que tanto nos da", asegura Andrés Rosselló, Chief Sustainability Officer de Piñero.

En las ediciones anteriores, los premios fueron otorgados a Grupo Universal, Banco Popular Dominicano, Aerodom, Jardín Botánico Nacional, Cervecería Nacional Dominicana, Evergo, entre otros, quienes destacaron por su firme compromiso con la preservación del entorno dominicano.

Presentación de candidaturas

La convocatoria para la presentación de candidaturas ya se encuentra oficialmente abierta para aquellas organizaciones que busquen demostrar sus acciones y esfuerzos en el cuidado y conservación del medioambiente con foco en los territorios de energía, clima, circularidad y/o biodiversidad.

Una de las novedades de esta edición es la ampliación de su alcance con la integración de las categorías de Creadores de contenido, Voces de sostenibilidad y Medios y plataformas especializadas.

Esta incorporación tiene como objetivo visibilizar y resaltar a aquellos referentes que, desde la comunicación masiva, el activismo consciente y la acción directa, lideran con responsabilidad la transformación medioambiental en el país.

Todas las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 14 de septiembre a través del portal web del evento. Los ganadores de las distintas categorías serán revelados y homenajeados en una ceremonia especial de premiación que reunirá a los principales líderes y referentes de la sostenibilidad

Apoyo al talento artesanal

En alianza con el Centro Nacional de Artesanía (Cenadarte) y el Ministerio de Cultura, Piñero también abre nuevamente el concurso dirigido a artesanos emergentes para la creación de la estatuilla oficial que recibirán los ganadores de esta tercera edición.

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental impulsar la creatividad local y poner en valor la producción artesanal sostenible.

"Creemos que el arte y la artesanía tienen el poder de transformar mucho más que materiales: pueden despertar conciencia, generar conversaciones y motivar a las personas a ver la sostenibilidad desde una perspectiva diferente", sostuvo Alicia Baroni, viceministra de Industrias Culturales.

Con este esperado anuncio, Piñero reafirma una vez más su papel como catalizador del cambio en la República Dominicana, impulsando una red de alianzas entre empresas, comunidades, instituciones y líderes de opinión, para acelerar un modelo de desarrollo más sostenible y regenerativo.

La tercera entrega de "Los + Ecoístas" trasciende el simple reconocimiento al trabajo bien hecho, erigiéndose como un llamado a la acción permanente para seguir construyendo juntos la sostenibilidad del mañana.